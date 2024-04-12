Şarkılarla bayram

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‘Süperstar’lı eğlence

Omuz ağrıları nedeniyle bir süre önce ameliyat masasına yatan ve yaklaşık 3 ay sahnelerden uzak kalan Ajda Pekkan, Kıbrıs’ın yenisi Grand Sapphire Resort Hotel’de konser verdi. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Pekkan, “Bu gece sahneye çıkacağım için çok heyecanlıyım. Biliyorsunuz bir sağlık sorunum vardı, ameliyatla sağlığıma kavuştum. Bu akşam Grand Sapphire’in açılışını da yapmış olacağız” dedi. Burcu Sedef imzalı elbisesiyle sevenlerinin karşısına çıkan Süperstar, bayrama özel repertuvarıyla eğlenceli bir gece yaşattı.

Kıbrıs şovu

Ebru Yaşar, Ramazan Bayramı’nı Kıbrıs’taki Elexus Hotel’de karşıladı. Sahneye Pınar Kerimoğlu imzalı siyah bir elbiseyle çıkan ünlü sanatçının konserini yaklaşık 2 bin kişi izledi. 2 saate yakın sahnede kalan Ebru Yaşar,

en sevilen şarkılarını seslendirdi.

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Nostaljik gece

Yıllar sonra yeniden bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan, Girne Rocks Hotel’de sahneye çıktı. 90’lı yılların sevilen şarkılarıyla nostaljik bir bayram eğlencesi yaşatan grubu dinleyenler arasında Selçuk Yöntem ve Oya Başar da vardı.

Seyircimi özledim

Funda Arar bayramın ilk günü Kıbrıs’taki Merit Royal Diamond Hotel’de sahne aldı. 1 aydır konser vermeyen sanatçı, “Seyircimi özledim” dedi. Ünlü sanatçı, çocukluk yıllarındaki bayramları da yâd etti: “Bayram gelince içimizi heyecan kaplardı. Yeni kıyafetler alınırdı. Hele misafire bayılırdık. Harçlıklarımızla da şeker ve çikolata alırdık.” (Behlül AYDIN)

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Otel yönetimi, 8 Nisan’da yeni yaşını kutlayan Funda Arar’a doğum günü sürprizi yaptı. Sahne öncesi basın mensuplarına röportaj verdiği sırada yanına getirilen pasta, sanatçıyı hem şaşırttı hem de mutlu etti.

Rap sürprizi

Kıbrıs’taki Acapulco Hotel’de sahneye çıkan Özcan Deniz, konserine dans şovuyla renk kattı. “Aranızda aşk acısı çeken var mı? Şimdi söyleyeceğim şarkılarla ufak da olsa acınızı dindireceğim” diyen Deniz, sevilen şarkılarını rap tarzında yorumladı. (Behlül AYDIN)

Yağmura rağmen

Deniz Seki, Antalya’da dinleyicileriyle buluştu. Mirage Park Resort’ta sahneye çıkan Seki, 2 saat boyunca geçmişten bugüne hit olmuş şarkılarını seslendirdi. Konser alanındaki yaklaşık 2 bin kişi, yağmura rağmen ünlü sanatçının şarkılarına coşkuyla eşlik etti.

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Bir Gülşen klasiği

Gülşen de bayramın ilk günü sahnedeydi. Ünlü popçu, Cahide Palazzo’da sevenleriyle buluştu. Sahne kostümleriyle çok konuşulan Gülşen geleneği bozmadı, iddialı bir seçimle bayram sahnesine damgasını vurdu. (Sayit DURMAZ)

En büyük hayalim

Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Hotel’de bayram konseri veren Sinan Özen sevilen şarkılarını söyledi. Sanatçı, sağlık sorunları yaşayan kızı Neva için “En büyük hayalim, kızımın ilk adımlarını atarak bana ‘Babacığım’ diye gelmesi” dedi.