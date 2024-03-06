Şarkıcı Melsum Erdos: Ebrar Karakurt mikrofonla dudağımı morarttı!

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İddiaya göre Karakurt, sahneye çıkıp dans ederken Erdost’un elinden mikrofonu almaya çalışıp şarkı söylemek istedi.

Melsum Erdost ve Ebrar Karakurt arasında arbede çıktı ve mikrofonun çarpması sonucu şarkıcının dudağının şiştiği iddia edildi.

Olaya müdahale eden güvenlik görevlileri ise Ebrar Karakurt’u mekândan dışarı çıkardı. Melsum Erdost, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak olayı doğruladı:

“Evet, sahnede böyle bir durum yaşandı. Kendisi sahneye çıktı ve elimden mikrofonu sinirle çekerken ağzıma mikrofonu çarptı. Şu an dudağım şiş ve mor. Kendisi görürse bu yazdığımı tek söylemek istediğim; ona karşı olan tüm sevgim ve inancımın bitmiş olmasıdır. Bundan sonra kendisini destekleyici hiçbir içerik paylaşmayacağım çünkü kendisi bunu hak eden bir insan değilmiş.” Ebrar Karakurt ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.