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Hayat
Haber Giriş: 30.10.2020 - 12:25 | Son Güncelleme:

Şarkıcı Maral kimdir nereli?

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Şarkıcı Maral kimdir nereli?
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Şarkıcı Maral, ekran karşısındaki pek çok vatandaşın araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Asıl adı Ceylan Başusta olan Maral, bir dönem DJ'lik de yapmıştır. Peki, Şarkıcı Maral kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Şarkıcı Maral aslen Bingöl İli Genç İlçesi nüfusuna kayıtlıdır. Uzun yıllar Bingöl’de Dj’lik yapmıştır.

Bingöl’de doğup büyümüş ve çalışmıştır. Bir röportaj’da her şeyim Bingöl’dür demiş ve memleketine olan bağlılığını ve sevgisini bu şekilde ifade etmiştir. Bingöl halkının kendisini Maral olarak tanımayacağını ama Ceylan Başusta denildiğinde herkesin tanıdığını anlatmıştır.

Diyarbakır, Mersin, Elazığ gibi illerde katıldığı yarışmalarda 1. olmuştur. Müjdat Gezen Batı Halk Müziği Şan Bölümü’nde eğitim almış ardından Halk Müziği eserlerinden oluşan ilk albümünü 2013 yılında Sevdakar ismi ile müzik piyasasına sunmuştur.

2003 yılında Kara Mektup isimli sinema filminde Keje karakteri ile oyunculuk yapmıştır. Günümüzde yaşantısını İstanbul’da sürdürmekte ve sahne çalışmalarını İstanbul Avcılar’da devam ettirmektedir.

 

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