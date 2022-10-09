Saplantılı âşıktan şoke eden iddia: Mehmet Akif Alakurt bacağımı kırdı!

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BACAKTA KIRIK VÜCUTTA MORLUKLAR

Oyunculuğu bıraktıktan sonra Kaş’a yerleşen Mehmet Akif Alakurt’un eski sevgilisi olduğu söylenen Rus İrina Nikita, 23 Eylül gecesi sol bacağında kırık, kollarında ve vücudunda morluklarla Kaş’taki bir hastaneye gitti. Nikita, Alakurt’un aracıyla yanına gelip kendisini darp ettiğini öne sürdü.

İFADE VERDİ: “BEN YAPMADIM”

Genç kadının hastanede tedavisi sürerken, Kaş Jandarma Karakolu’nda ifadesi alınan Alakurt “Ben yapmadım” diyerek hakkındaki iddiayı reddetti, Nikita’nın kendisine takıntılı olduğunu söyledi. Bu arada Alakurt’un İrina Nikita hakkında savcılığa iki kez suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

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10 YIL ÖNCE AŞK YAŞADILAR

İddiaya göre; Alakurt ve İrina Nikita 10 yıl önce sevgiliydi. Ayrılığı kabullenemeyen Nikita, oyuncuyu takıntı haline getirdi. Yaklaşık 2 yıldır sık sık Kaş’a giden Nikita köyde yaşayanların da dikkatini çekince jandarma durumdan haberdar edildi.

Sürekli gelip çeşme başında oturuyordu

Mehmet Akif Alakurt’un evinin bulunduğu Pınarbaşı Mahallesi’nin muhtarı Tevfik Muslu, İrina Nikita’yı 1.5 yıl boyunca sürekli gördüklerini söyledi:

“Darp olayını bilmiyorum. O hanımefendi son 1 aydır köye gelmiyordu ama öncesinde 1.5 yıl boyunca her gün geldi. Mehmet Akif Alakurt’la bağlantısı olduğunu duyduk. Elinde pazar çantasıyla gelip meydandaki çeşmenin başında oturuyordu. Soru sorunca konuşmuyordu. Farklı biriydi. Ben kaymakama bilgi verdim, jandarma da geldi. Tercüman aracılığıyla konuştular, sonra götürdüler ama yine gelmeye devam etti.”

İrina Nikita’nın ‘Madonna Alakurt’ adıyla açtığı Instagram sayfasında Mehmet Akif Alakurt’un fotoğraf ve videolarını paylaştığı da