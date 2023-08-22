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Şanlı zaferin kahramanları

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#Abdullah Oğuz#Gülper Özdemir#Timuçin Esen
Şanlı zaferin kahramanları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 07:36

Tarihin en şanlı futbol zaferlerinden biri olarak gösterilen, Fenerbahçe’nin General Harington Kupası’nı kazandığı maçı beyazperdeye taşıyacak “Zaferin Rengi” filminin çekimleri başlıyor. Abdullah Oğuz’un imzasını taşıyan ve kadrosunda ünlü yıldızları buluşturan yapım, 2024’ün ilk yarısında seyirciyle buluşacak.

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Abdullah Oğuz’un hem yapımcılığını hem de yönetmenliğini üstlendiği “Zaferin Rengi” filminin çekimlerine başlanıyor. Ünlü yıldızların rol aldığı yapımın çekimlerine eylül ayında start verilecek. “Zaferin Rengi”, 1919 yılında işgal altındaki İstanbul’da düşman kuvvetlerine karşı Anadolu’da başlatılan direnişin hikâyesini, Cumhuriyet tarihinin en büyük spor başarılarından biri olarak kabul edilen General Harington Kupası efsanesinin etrafında kurgulayarak beyazperdeye taşıyacak.

Filmin ana kahramanı, Fenerbahçe’nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip Kulaksızoğlu’nu yeni neslin yetenekli oyuncularından Kubilay Aka canlandıracak. Gülper Özdemir filmde Peyker rolünde seyirci karşısına çıkacak.

Şanlı zaferin kahramanları



2024’TE VİZYONDA

Filmde Nejat İşler ‘Sabri Toprak’, Timuçin Esen ‘Topkapılı Cambaz’, Yiğit Özşener ‘Mustafa Kemal Paşa’, Gonca Vuslateri ‘Vera’ ve Birce Akalay da ‘Halide Edip’e hayat verecek. Filmin 2024’ün ilk yarısında vizyona girmesi planlanıyor.

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İşgal kuvvetleri komutanı İngiliz General Charles Harington’ın kendi adına düzenlediği General Harington Kupası, 29 Haziran 1923’te Taksim Stadı’nda oynandı ve tarihi karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı. Bu galibiyet o dönem milli bir zafer etkisi yarattı.

 

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#Abdullah Oğuz#Gülper Özdemir#Timuçin Esen

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