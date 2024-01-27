Saner Ayar: Kara propaganda asla başarıya ulaşmayacak

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Fransa’da faaliyet gösteren Ermeni Davasını Savunma Komitesi (Comité de Défense de la Cause Arménienne), Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Adolf Hitler’e benzetmeye çalışarak filmi boykot etme çağrısında bulundu, “Tüm hak savunucularını Ermeni nefretine yönelik bu hareket karşısında ayağa kalkmaya çağırıyoruz” duyurusunu yaptı. Yapımcı Saner Ayar, filme ve Atatürk’e yönelik her türlü provokasyona göğüs germeye devam edeceklerini söyledi: “Bu ilk değil. Daha önce başaramadılar, asla başaramayacaklar.” Geçen eylül ayında Los Angeles’ta Ermeni lobisinin desteklediği yaklaşık bin kişilik grubun saldırısına uğradıklarını hatırlatan Ayar, şöyle konuştu:



HADSİZLERE CEVABIMIZ



“Los Angeles’ta bize saldıranlara en güzel cevap, filmimizin dünya prömiyerini Hollywood’da yapmak oldu. Atatürk’ü 30’dan fazla ülkeye, beş kıtaya ulaştırdık. ‘Atatürk’ bir film olmanın çok ötesindedir: Milletimizin, ülkemizi ve değerlerini hedef alan hadsizlere cevabıdır. Ermeni lobilerinin Türkiye ve Atatürk’e karşı yürüttüğü kara propaganda hiçbir zaman başarıya ulaşmadı, ulaşamayacak.”