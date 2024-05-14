Sanat dünyasının acı kaybı... Ayten Gökçer 84 yaşında hayatını kaybetti

Haberin Devamı

1953 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'na giren oyuncu, 1958 yılında Devlet Tiyatroları sanatçıları kadrosunda yerini aldı. Sinemaya 1965'te Taçsız Kral adlı filmle başladı.

1988 yılında 'devlet sanatçısı' unvanının sahibi olan Ayten Gökçer, 84 yaşındaydı...

Ayten Gökçer yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na 2009 yılında hayatını kaybeden eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek.

ANNEMİ KAYBETTİM, ANNESİZ OLUR MU?

Haberin Devamı

Ayten Gökçer'in kızı Aslı Gökçer kötü haberi; 'Kafa tuttuğu hastalığın, kafası bile yerinde değilken... En yakınlarımızı bile inandıramadık hastalığına çünkü zekası her şeyin önüne geçti. Son zamanlara kadar şaşırttı, kahkahalara boğdu yetmez gibi akıl verdi. Bu sefer gitmeyi seçti kalbinden hiç eksiltmediği annesine, Cüneyt'ine... Aslı'sını, Efe'sini, Yonca'sını, damadı Kerem'ini, Ayşen'ini, Cansu'sunu Lal'ini güçlü yüreğine aldı ve sessizce gitti. Çok sevdik seni annem, çok kırık kalbimiz' sözleriyle duyurdu.

SANATLA GEÇEN BİR ÖMÜR...

1940 yılında İstanbul'da doğan Ayten Gökçer, 1953 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nın bale bölümüne girdi.

Yıl 1958'i gösterdiğinde Ayten Gökçer'in adı Devlet Tiyatroları kadrosundaki yerini aldı.

1964 yılında meslektaşı Cüneyt Gökçer ile nikah masasına oturdu. Çiftin bu evlilikten Deniz Gökçer ve Aslı Gökçer Oba adında iki çocukları oldu.

Haberin Devamı

Gökçer, sinemaya 1965'te rol aldığı 'Taçsız Kral' adlı filmle başladı. Ancak daha sonraki yıllarda sinemadan daha çok tiyatroya önem verdi.

'Yedi Kocalı Hürmüz' adlı müzikalde 'Hürmüz' rolü ile izleyici karşısına çıktı.

1988 yılında devlet sanatçısı unvanına kayık görülen Ayten Gökçer, sanat hayatı boyunca sayısız ödül kazandı

1999 yılında Kanal D'de yayınlanan 'Yılan Hikayesi' adlı dizi ile televizyon dizilerinin de startını verdi.

Ayten Gökçer, son olarak 2017 yapımı 'İstanbul Kırmızısı' adlı sinema filmi ile izleyici karşısına çıktı.

Haberin Devamı

BAŞROL AYTEN GÖKÇER'İNDİ...

Ünlü soprano Maria Callas'ın hayranlarından Terrence Mc Nally tarafından kaleme alınan "Maria Callas-Ustalar Sınıfı" adlı oyunda başrolü devlet sanatçısı Ayten Gökçer üstlenmişti. Oyunun rejisörlüğünü devlet sanatçısı Cüneyt Gökçer, müzik danışmanlığını ise ünlü opera sanatçısı Suna Korad yapmıştı.