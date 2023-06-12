Şampiyonlar Ligi Final maçı kutlamaları

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Hayranların ilgisi büyüktü
Eski futbolcular Cafu ve Kaka Leite final gecesinden bir gün önce Kuruçeşme’deki Oligark adlı mekandaydı.
Gece geç saatlerde mekana gelen Cafu ve Kaka, birkaç saat eğlendikten sonra mekandan ayrıldı.
Final öncesi parti
Demet Özdemir, Burak Deniz ve Ayça Ayşin Turan, final maçı öncesi Tersane İstanbul’da düzenlenen Vogue Şampiyonlar Ligi Final Maçı davetine katıldı.
Özdemir, gecede havuz başında çekilen pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.
Beyaz, süper mini elbisesiyle dikkat çeken oyuncuya, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
Özdemir’in ünlü bir tasarımcıya ait elbisesinin fiyatı 42 bin 701 TL olduğu öğrenildi.
Açılış performansı
Brezilyalı süper popstar Anitta ve GRAMMY ödüllü Nijeryalı yıldız Burna Boy, Pepsi’nin sunduğu 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Final Maçı Açılış Töreni’nde unutulmaz performanslara imza attı.
Stadyumu coşturan Burna Boy, dünyada hit olan şarkıları ‘Last Last’ ve ‘It’s Plenty’yi seslendirdi. Davulcuların nefes kesen performanslarına dansçılar da eşlik etti.
Oyuncular sahaya çıkmadan sadece birkaç dakika önce sahne alan DJ Alesso’ya stadyumu kaplayan büyüleyici ses ve ateş efektleri eşlik etti.
Brezilyalı şarkıcı Anitta, konser öncesi Boğaz’da tekne turu yaptı, güneşlendi...