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Şampiyonlar Ligi Final maçı kutlamaları

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#Anitta#DJ Alesso#Şampiyonlar Ligi Final
Şampiyonlar Ligi Final maçı kutlamaları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 07:46

Manchester City ile Inter Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçını Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynadı. Manchester City’nin şampiyon olduğu maç öncesi birçok etkinlik de düzenlendi.

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Hayranların ilgisi büyüktü

Eski futbolcular Cafu ve Kaka Leite final gecesinden bir gün önce Kuruçeşme’deki Oligark adlı mekandaydı.

Şampiyonlar Ligi Final maçı kutlamaları


Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ünlü yıldızlar, mütevazı tavırlarıyla dikkat çekerken futbolseverlerle bol bol fotoğraf çektirdiler.

Gece geç saatlerde mekana gelen Cafu ve Kaka, birkaç saat eğlendikten sonra mekandan ayrıldı.

Final öncesi parti

Demet Özdemir, Burak Deniz ve Ayça Ayşin Turan, final maçı öncesi Tersane İstanbul’da düzenlenen Vogue Şampiyonlar Ligi Final Maçı davetine katıldı.

Şampiyonlar Ligi Final maçı kutlamaları

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Özdemir, gecede havuz başında çekilen pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Beyaz, süper mini elbisesiyle dikkat çeken oyuncuya, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Özdemir’in ünlü bir tasarımcıya ait elbisesinin fiyatı 42 bin 701 TL olduğu öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi Final maçı kutlamaları

Açılış performansı

Brezilyalı süper popstar Anitta ve GRAMMY ödüllü Nijeryalı yıldız Burna Boy, Pepsi’nin sunduğu 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Final Maçı Açılış Töreni’nde unutulmaz performanslara imza attı.

Şampiyonlar Ligi Final maçı kutlamaları

Stadyumu coşturan Burna Boy, dünyada hit olan şarkıları ‘Last Last’ ve ‘It’s Plenty’yi seslendirdi. Davulcuların nefes kesen performanslarına dansçılar da eşlik etti.

Oyuncular sahaya çıkmadan sadece birkaç dakika önce sahne alan DJ Alesso’ya stadyumu kaplayan büyüleyici ses ve ateş efektleri eşlik etti.

Şampiyonlar Ligi Final maçı kutlamaları

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Brezilyalı şarkıcı Anitta, konser öncesi Boğaz’da tekne turu yaptı, güneşlendi...

Şampiyonlar Ligi Final maçı kutlamaları

 

 

 

 

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#Anitta#DJ Alesso#Şampiyonlar Ligi Final

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