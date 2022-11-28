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Sahnede ünlüler geçidi

Güncelleme Tarihi:

#Hülya Avşar#Saba Tümer#Deniz Akkaya
Sahnede ünlüler geçidi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 07:42

Hülya Avşar, sahnesinde Saba Tümer ve Deniz Akkaya ile şarkılar söyledi. Hemen ardından şarkıcı, Asena ile danslarını sergiledi.

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Hülya Avşar önceki akşam Ağaoğlu Maslak 1453’te yer alan Yeni Gazino’da sahne aldı.

Rezervasyonları saatler öncesinde dolan gecede Avşar, transparan, derin bacak ve karın dekolteli siyah bir elbise giydi.

Şarkıcıyı izlemeye gelenler arasında Nilgün Belgün, Saba Tümer, Deniz Akkaya, Asena, Çılgın Sedat, Bülent Yiğit gibi ünlü isimler vardı.

Hülya Avşar, Saba Tümer ve Deniz Akkaya’yı sahneye davet edip “Bu Gece Uzun Olacak” şarkısını söyledi.

Sahnede ünlüler geçidi

Şarkıcı, ikonik popo sallama hareketini de yaptı. Sahneye davet edilen Asena da dans gösterisi sergiledi. Avşar, iki saat boyunca sevilen şarkılarının yanı sıra coverlar da seslendirdi.

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Sahnede ünlüler geçidi

 

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#Hülya Avşar#Saba Tümer#Deniz Akkaya

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