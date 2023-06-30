Sahnede bayram coşkusu

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OĞLUNU KAÇIRIRIM!

İrem Derici, Alaçatı Şerefe’de sahneye çıktı. Ünlü popçuyu dinlemeye gelenler arasında İbrahim Büyükak da vardı. Derici, yakın dostuna yeni filmi “Mutluyuz”da oynamak istediğini söyleyip “Oynatmazsan oğlunu kaçırırım” diye esprili bir şekilde takıldı. İbrahim Büyükak da Derici’ye “Bu filmde kendini oynayacaksın! Yazıyorum sana rol” diye karşılık verdi.

SEZONU AÇTI

Ünlü sanatçı Sıla, arife günü Bodrum’da Günay’ın yaz sezonunun açılışına imza attı. Rezervasyonu günler öncesinden dolan konserde Sıla sevilen şarkılarını Burak Erkul yönetimindeki orkestrası eşliğinde seslendirdi. Sıla yoğun istek üzerine 13 Temmuz’da yeniden Günay sahnesinde olacak.

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BARIŞ VE SEVGİ DOLU BAYRAMLARA

Buray, bayramın birinci gününde Alanya’da sevenleriyle buluştu. 7’den 70’e dillerden düşmeyen hit şarkıları seslendiren ünlü popçu, “İçinde barış ve sevginin olduğu nice bayramlarda buluşalım” dedi.

MARATON BAŞLADI

Derya Uluğ bayramın ilk günü Antalya Gloria Golf Resort’ta sahne aldı. Temmuz ayının sonuna kadar her gün sahne almaya hazırlanan Uluğ maratona Antalya’da başladı. Sevilen şarkılarıyla misafirlerine unutulmaz bir bayram akşamı yaşatan Uluğ, 2 buçuk saat sahnede kaldı.

YAVRU VATANDA SAHNEYE ÇIKTI

Yıldız Tilbe, bayramın birinci günü yavru vatan Kıbrıs’ta sahne aldı. Concorde Luxury Resort Otel’de konser veren şarkıcı, kendisini dinlemeye gelen seyircilerine unutulmaz bir bayram günü yaşattı. Dansları ve şarkıları ile göz dolduran Tilbe “Herkesin bayramını kutluyorum. Yavru vatanda, sizlerle bayramın ilk gününü geçirmek çok güzel” dedi.

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HAYRANI İLE DANS ETTİ

Haluk Levent bayramda Çeşme’de hayranlarıyla buluştu. Ünlü şarkıcı Jolly Joker Alaçatı’da verdiği konserde hayranlarını şarkılarıyla coşturdu. Ünlü rock’çının bir hayranıyla dans etmesiyle renkli görüntüler de ortaya çıktı.

HERKESİ OYNATTI

Özcan Deniz, önceki akşam Bodrum Yalıkavak’ta bulunan Günay Restaurant’ta sahne aldı. Programına sevilen hareketli şarkılarıyla başlayan ünlü sanatçı “Bu akşam, kadınların topuklu ayakkabı giydiğine pişman, erkekleri ise kasılmaktan kurtaran bir Özcan Deniz gecesi olacak” dedi. (Umut ÜNVER)

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