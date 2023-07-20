Safiye Soyman oğlunun son durumunu paylaştı: Harun cennet gibi bir köyde!

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Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman'ın hayatı ışıltılı olduğu kadar travmalarla da dolu.

1961 yılında Bolu'da Akpınar Mahallesi'nde bir gecekonduda doğan Safiye Soyman henüz çocuk yaşta görücü usulüyle evlendiği Ziya Akaröz'le on beş yıl evli kaldı.

Bu evlilikten Ümran adında bir kızı ve Harun adında bir oğlu oldu. Daha sonra 1985 yılında Ziya Akaröz ile boşandı.

Safiye Soyman kızı Ümran ile...

OĞLU YATALAK OLDU

Safiye Soyman'ın sağlıklı bir yaşam süren oğlu Harun Akaröz'ün hayatı, yaklaşık 24 yıl önce bir kas ve sinir hastalığı olan Multiple Skleroz (MS) teşhisiyle altüst oldu.

Hızla hastalığı ilerleyen ve yatağa mahkum kalan Akaröz'e annesi Soyman, bir bebek gibi bakmaya başladı.

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Bütün mücadelesini çocukları için veren ünlü şarkıcı bir röportajında 'Harun'un geleceği garanti altında' sözleriyle oğluna güzel bir gelecek hazırladığını açıklamıştı.

Soyman, kış aylarını Bodrum'da geçiren oğlunu havalar ısınınca Burdur'a götürdü.

Son halini merak eden sevenleri için oğlunun da yer aldığı bir video paylaşan ünlü şarkıcı altına şu notu düştü:

"Harun'u çok merak ediyorlar. Harun, cennet gibi bir köyde. Oksijeni bol, serin bir köy evinde. İşlerim olmadığında buraya geliyorum, işlere de buradan gidiyorum. Son derece sağlıklı, gayet iyi... Burası her şeyden uzak muhteşem bir yer."

GÜNDE 30 KEZ ARIYORUM

'2. Sayfa' programına konuk olan 62 yaşındaki Türk Sanat Müziği sanatçısı, 24 yıldır MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun (46) hakkında açıklama yapmıştı.

“Yardımcım Bekir oğlumu Burdur’a götürdü. Orada Harun’uma bir hareket geldi. Hemen bir ev yaptırdım, ‘oğlum rahat etsin’ diye yazın Bodrum sıcak oluyor Burdur’un havası daha iyi geldi. 24 yıldır sadece işim ve oğlum var. Hep bir aradayız, iş olduğu zamanlarda günde 30 kez arıyorum.”

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HARUN’UN GELECEĞİ HAZIR!

“Son albümlerimde hep Harun’un sevdiği şarkıları seslendiriyorum. Sanatçı arkadaşlarımdan izin istiyorum sağ olsunlar onlar da ücretsiz verdiler. Müzik Harun’a ilaç gibi geliyor. ‘Bana bir şey olursa’ diye hiç düşünmedim hep dua ettim ‘çocuğumun yanında olayım’ diye onun her şeyi hazır. Onun geleceği garanti altında. Ne maddi ne manevi anlamda yalnız değil, kardeşi var Faik abisi var…”