Şafak Sezer'den Kolpaçino sürprizi!

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Sezer önceki akşam serinin oyuncularından Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Abidin Yerebakan, Serkan Şengül ve yapımcı Polat Yağcı’yla Kile adlı mekânda yemek yedi.
Soruları yanıtlayan oyuncu, “Kutsal Damacana 4”ün yakaladığı başarının mutluluğunu yaşadığını belirterek “152 hafta sonra ‘en iyi çıkış yapan komedi filmi’ oldu. İzleyicilere müjdeyi verelim: Yeni sezona Kolpaçino hazır” dedi.
Aydemir Akbaş’a da sağlık sorunları soruldu. Akbaş, “Hastalığı yenerim. Önemli olan, Kolpaçino’nun çekileceği tarihte sağlam olmam” yanıtını verdi.