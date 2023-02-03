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Şafak Sezer'den Kolpaçino sürprizi!

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#Şafak Sezer#Kutsal Damacana 4#Kolpaçino 4
Şafak Sezerden Kolpaçino sürprizi
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 07:30

Şafak Sezer, “Kutsal Damacana 4”ün ardından “Kolpaçino 4”ün çalışmalarına başladığını açıkladı.

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Sezer önceki akşam serinin oyuncularından Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Abidin Yerebakan, Serkan Şengül ve yapımcı Polat Yağcı’yla Kile adlı mekânda yemek yedi.

Soruları yanıtlayan oyuncu, “Kutsal Damacana 4”ün yakaladığı başarının mutluluğunu yaşadığını belirterek “152 hafta sonra ‘en iyi çıkış yapan komedi filmi’ oldu. İzleyicilere müjdeyi verelim: Yeni sezona Kolpaçino hazır” dedi.

Şafak Sezerden Kolpaçino sürprizi

Aydemir Akbaş’a da sağlık sorunları soruldu. Akbaş, “Hastalığı yenerim. Önemli olan, Kolpaçino’nun çekileceği tarihte sağlam olmam” yanıtını verdi.

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#Şafak Sezer#Kutsal Damacana 4#Kolpaçino 4

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