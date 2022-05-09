Sadakatsiz'in Selçuk'u asker oluyor!

Haberin Devamı

Askere gidiyorum

Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”de ‘Selçuk’ karakterini canlandıran Taro Emir Tekin, önceki gün sevgilisi Sofia ile Bebek’te görüntülendi. Oyuncu, “Haftaya askere gidiyorum” dedi. Bedelli askerlik yapacağını söyleyen Tekin, “Biraz uzağa düştüm. Evim Fenerbahçe’de, Maltepe’de askerlik yapacağım” diye espri yaptı. (Sayit DURMAZ)

Tatil afrikada

Kadir Doğulu geçtiğimiz gün Etiler’de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Toplantıya geldiğini söyleyen ünlü oyuncu, “Dijitale güzel projelerimiz olacak, onlar için toplantı yaptık” dedi. Yıllar sonra eşi Neslihan Atagül ile aynı seti paylaşmaya hazırlanan Doğulu, “Çekimlere az kaldı. Temmuzun ilk haftası sete çıkarız, eylül gibi de yayınlanır dizimiz” diye konuştu. Oyuncu, tatil planları sorulunca da şöyle dedi: “Çekimler öncesinde tatil yapmayı düşünüyoruz. Bu sefer Afrika’ya gitmeyi planlıyoruz.” (Sayit DURMAZ)

Haberin Devamı

Jet hızıyla alışveriş

Son dönemde sahne şovları ve kostümleriyle gündemden düşmeyen Gülşen, önceki gün İstinye Park’ta objektife yansıdı. Bir arkadaşıyla geldiği AVM’de Louis Vuitton mağazasına giden ünlü popçu, mağazada yaklaşık 15 dakika kaldı ve aldıklarını taşıması için telefonla özel şoförünü çağırdı. Alışveriş turunu maskesiz şekilde tamamlayan ve makyajsız olduğu görülen Gülşen, kapıda muhabirleri fark edince maskesini takıp aracına bindi.

Mavi'ye hazırlık var

Demet Evgar ve eşi Levent Babataş geçtiğimiz gün İstinye Park’ta objektife takıldı. Maske zorunluluğu kalkmasına rağmen tedbiri elden bırakmayan 5 aylık hamile oyuncu, eşiyle beraber mağazaları dolaştı. Çift, Mavi adını verecekleri kızları için alışveriş yaptı.

Haberin Devamı

Konser sezonu başladı

Eypio geçtiğimiz akşam Vega İstanbul Alışveriş Merkezi’nde konser verdi. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, “Sezon başladı, önce yurtiçi ardından yurtdışı konserlerim olacak. Almanya’ya gideceğiz” dedi. Yeni projelerinden de bahseden Eypio, “Tuğçe Kandemir ve Ferman Akgün ile düet yapacağım” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)

Müzikle eğleniyorum albüm çıkarmam

Serhat Kılıç’ı dinlemeye gelenler arasında meslektaşları Kubilay Aka ve Selim Bayraktar da vardı. Sahne öncesi soruları yanıtlayan Kılıç, “Sahnede kim hangi şarkıyı isterse onu söylüyorum” dedi. Ünlü oyuncu, “Albüm çıkarmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna ise “Şarkı söylüyorum ama ben müzik yaparak sadece eğlenmeye çalışıyorum. Albüm yapma taraftarı değilim” yanıtını verdi. (Sayit DURMAZ)

Haberin Devamı

Kubilay Aka bayram tatilini nasıl geçirdiği sorulunca “Evdeydim, bol bol uyudum” dedi.

Selim Bayraktar, arkadaşı Serhat Kılıç’ı dinlemeye sevgilisi Emel Karaköse ile geldi: “Sette 8 saat kılıç salladım, çok yorgun olmama rağmen Serhat’ı dinlemeye geldim.”

Dostluk konseri

Ziynet Sali, “İki Yaka Kültür Festivali” kapsamında geçtiğimiz akşam Bodrum’da sahneye çıktı.

Türk-Yunan dostluğunu pekiştirmek adına yapılan festivalde Türkçe ve Yunanca şarkılar seslendiren sanatçıyı yaklaşık 4 bin kişi izledi. Sali, dinleyicilerine şöyle seslendi: “Aynı denizin iki yakasında aynı havayı soluyan halkların kardeşliği, dostluğu için buradayız. Şarkılarımızı ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ adına söylüyoruz.”

Haberin Devamı