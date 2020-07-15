Roza Sabah kimdir? Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah kaç yaşında?

Coşkun Sabah, kızı Roza Sabah'ı okutmak için çok para harcadığını, yurtdışında evinin kirasının 900 Euro olduğunu açıklamasının ardından gözler, kızı Roza Sabah'a çevrildi. Roza Sabah kimdir sorusuna yanıt arayan pek çok kişi, internet üzerinden yanıt aramaya başladı. İşte, Roza Sabah hakkında bazı bilgiler

ROZA SABAH KİMDİR?

Coşkun Sabah'ın Ceyda Okay ile evliliğinden olan Roza Sabah, 1999 yılının nisan ayında dünyaya gelmiştir. İngiltere'de öğrenimini devam ettiren Roza Sabah, Coşkun Sabah'ın annesinin adını taşıyor.

Coşkun Sabah, kızı Roza doğduğunda gazetecilere şu demeçleri vermişti;

"Ceyda hamileyken bebeğin cinsiyetini öğrendiğimizde annemin ismi olan Roza'yı koymak istedik. Roza doğduğunda inanamadık, anneme çok benziyor. Gözlerinin mavi oluşu aynı annem. 2 kuşak sonraya geçebiliyor demek ki. Şarkıcı değil de müzik kadını olmasını isterim. Bir İdil Biret, bir Suna Kan, bir Pekinel kardeşler gibi dünyaca ünlü müzik kadını olmasını çok isterim."