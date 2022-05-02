Romantik, neşeli ve hayalperest

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Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Üç Kız Kardeş”te sergilediği performansla beğeni toplayan Almila Ada, canlandırdığı Dönüş karakteri için şöyle dedi:

“Dönüş, ailesine sonsuz bağlı, hayata daima pozitif yerden bakan bir genç kız. Romantik, neşeli, hayalperest; en büyük hayali yazar olmak olan edebiyata düşkün biri.”

Ailesinin tek çocuğu olan oyuncu, “Kız kardeşlerin olsun ister miydin?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Kardeşlerim olmadığı için kalabalık bir aile hissi ile karşılaştıramıyorum tabii ama ben mutlu bir çocukluk geçirdim. Kardeş istediğim ya da eksikliğini çektiğim bir dönemi hatırlamıyorum. Hiçbir zaman yalnız hissetmedim; annem ve babamla çok vakit geçirerek, oyunlar kurarak, sokakta kediler köpekler ile parkta arkadaşlarımla oynadığım bir çocukluk yaşadım.”

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