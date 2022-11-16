Romantİk komedi 'Köy Düğünü'

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Yapımcılığını Hasan Doğan’ın üstlendiği filmin senaryosunu Seçil Çömlekçi kaleme alırken, yönetmen koltuğuna Hasan Doğan oturdu.



Yapımda Asuman Dabak, Selahattin Taşdöğen, Metin Keçeci, Rüya Coriç, Tülay Bulut, Işıltı Su Alyanak, Mehmet Küçükyılmaz da rol alıyor.



Emre’nin dedesi, torunun düğününün köyde olması için ısrar eder. Fakat Emre’nin influencer nişanlısı Esra, köye gitmek istemez. Bunun üzerine Emre, asistanı Irmak’la sahte bir köy düğünü organizasyonu yapmak zorunda kalır.