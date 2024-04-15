×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Rolls-Royce’la bayram gezmesi

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Ceceli#Selin İmer#Aslıhan Doğan
Rolls-Royce’la bayram gezmesi
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 08:22

Aslıhan Doğan Turan, 2.1 milyon Euro’luk Rolls-Royce’u ile yakın arkadaşları Selin İmer ve Mustafa Ceceli’yi bayram gezmesine çıkardı.

Haberin Devamı

ASLIHAN BİZİ YEMEĞE GETİRDİ

 Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan’ın 2.1 milyon Euro’ya (yaklaşık 70 milyon lira) aldığı Rolls-Royce Cullinan marka lüks otomobiliyle önceki gün Bebek’te görüntülendi. Turan ile beraberindeki Selin İmer-Mustafa Ceceli çifti, araçtan inip bir restorana girdi. Yemek öncesi muhabirlerin bayramını kutlayan Mustafa Ceceli, “Aslıhan bizi bayram yemeğine getirdi” dedi.

Rolls-Royce’la bayram gezmesi

EŞİMİ ÇOK TAKDİR EDİYORUM

 Mustafa Ceceli, şapka takmasının nedenini “Saç ektirdim. Uzun zamandır planlıyordum, nasip bu seneyeymiş” diyerek açıkladı. Aslıhan Doğan Turan da Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor’un Süper Lig’e çıkmasıyla ilgili mutluluğunu dile getirdi: “Çok takdir ediyorum eşimi. Mustafa da bir şampiyonluk şarkısı hazırlayarak Arda’ya sürpriz yaptı.”

Haberin Devamı

Rolls-Royce’la bayram gezmesi

İlk testi Aslıhan yapıyor

Yeni şarkılar hazırladığını söyleyen Mustafa Ceceli “Şarkılarımın ilk testini Aslıhan yapıyor, ilk o dinliyor” dedi.
Aslıhan Doğan Turan da “Hem aile dostu hem de komşu olduk, şarkılarını ilk ben dinliyorum. Çok şanslıyım” diye konuştu.

Rolls-Royce’la bayram gezmesi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Ceceli#Selin İmer#Aslıhan Doğan

BAKMADAN GEÇME!