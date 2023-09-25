Rock’ın efsanesi göbek attı

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Efsanevi grup AC/DC’nin kurucularından Dave Evans, dünya turnesi öncesi Türkiye’yi ziyaret etti.

Evans, İstanbul’da tarihi yerleri gezerek şehrin kültürünü keşfetti. Ünlü müzisyen geçen akşam ise eğlenmek için Ataşehir’de bulunan Vanoz adlı mekana gitti.

Avustralyalı şarkıcı, masasına gelen dansöz ile beraber göbek attı. Sanatçı, dansöze 200 TL takmayı da ihmal etmedi.

Bir hayli keyifli olan Evans, birkaç gün daha İstanbul’da kaldıktan sonra AC/DC grubunun 50’nci yılına özel vereceği konser için Yunanistan’a geçecek.