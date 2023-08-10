Rock’ın 3 dev isminin ortak noktası sanatçı anneleri

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Erkin Koray, Barış Manço ve Cem Karaca. Bu üç değerli dostumun ilk ortak yanları bence doğumla başladı. Onlar, üç muhteşem sanatçı anneye sahipti: Vecihe Koray, Rikkat Uyanık ve Toto Karaca.

Vecihe Hanım, Şerif Yüzbaşıoğlu, Önder Bali gibi önemli müzisyenlerimize eğitmenlik yapmış, oğlunu da piyanoyla tanıştırmıştı. Erkin daha sonra gitara merak sardı ve esas enstrümanı gitar oldu. Sevgili Erkin son zamanlarına dek grubunun dışında müzik yapıyorsa piyanosu ve gitarı her zaman yanında olurdu.

Rikkat Hanım da Vecihe Hanım gibi iyi bir öğretmendi. Sanat güneşimiz Zeki Müren’in de konservatuvarda hocalığını yapmıştı.

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Küçük yaşlarda bale eğitimi ile başlayan sanat hayatına çeşitli dillerde şarkılar söyleyerek devam eden Toto Hanım, üç anne içerisinde yaşça en büyük olanı. Ama oğlu Cem, Barış ve Erkin’den daha küçük. Her birinin arasında 2’şer yaş var. Yani en büyük Erkin, en küçük Cem’dir. Sevgili Cem de annesinin teyzesi Rosa Hanım’dan piyano dersleri alarak müziğe ilk adımını atmıştı.

MÜZİKLE ERKEN YAŞTA TANIŞTILAR

Kısaca üçü de müzikle erken yaşta tanıştı ve yabancı dilde şarkılar söyleyerek kariyerlerine adım attılar. Lise çağlarında kurdukları müzik gruplarıyla kendilerini geliştirdiler.

Erkin, 50’li yılların sonunda Alman Lisesi’nde ilk grubu Erkin Koray ve Ritimcileri ile adını duyurmaya başladı. 60’lı yıllar onların müzik kariyerlerindeki yükselme döneminin başlangıcı oldu. Özgün çalışmalarının yanı sıra özellikle doğu ve batı sentezini bir araya getirerek

kendi yollarını çizdiler.

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Cem Karaca, yorumlarıyla ülkenin en önemli sanatçısı oldu. Özellikle Moğollar grubuyla birlikte hazırladığı “2.2.1973” albümünde yer alan “Alageyik Destanı”ndaki dört değişik yorumuyla ne denli güçlü bir ses olduğunu kanıtladı. Aslında bunun gibi daha pek çok eseri kendine özgü sesiyle yorumladı.

Barış Manço ise müziğinin yanı sıra sözleriyle de ne denli büyük bir ozan olduğunu tüm ülkeye gösterdi.

PEK ÇOK MÜZİSYENE İLHAM KAYNAĞI OLDULAR

Erkin Koray o sakin duruşunun yanı sıra sahnede devleşen çok önemli bir müzisyendi.

“Cemalim” ve “Köprüden Geçti Gelin” gibi şarkılarla Anadolu rock, “Şaşkın”, “Estarabim”, “Çöpçüler”, “Fesuphanallah” ile arabesk rock, “Mesafeler”, “Yağmur”, “Akrebin Gözleri” ile psychedelic rock türünü ülkemizde sevdiren Erkin Koray, saçlarını uzatarak beat müziğinin öncülerinden oldu.

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Sevgili Erkin’le radyonun yanı sıra televizyonda da pek çok program gerçekleştirdim. O ağır duruşunun yanı sıra sadece iki kelime ile pek

çok cümleyi özetleyebilen harika bir dosttu.

Özellikle gençlik yıllarında ceplerinden taşan paraları arkadaşlarıyla harcayıp eve beş kuruşsuz dönerdi. Erkin, kızı Damla’yı kendine has bir biçimde eğitti.

ŞARKILARIYLA ANILACAKLAR

Zaman zaman Cem’le beraber Erkin’i, bazen de Erkin’le Cem’i küçük kulüplerde dinlemeye giderdik. Biz Cem’le gülüşüp eğlenirken, o bir ağabey duruşuyla daha ağırbaşlı olurdu. Erkin, Barış, Cem...

Ülkemize rock müziğini sevdiren ve pek çok müzisyene de ilham kaynağı olan bu üç değerli dost artık aramızda yok. Ama yaptıkları eserlerle günümüzde ve gelecekte hep saygıyla anıl

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YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

82 yaşında vefat eden Erkin Koray yarın son yolculuğuna uğurlanıyor. Uzun yıllardır Kanada’da yaşayan usta sanatçı, Toronto’daki Westminster Mezarlığı’na defnedilecek. Defin öncesi 11.00’de sanatçının sevenlerinin katılacağı bir tören yapılacak.