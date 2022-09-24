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Rock efsanesi Cem Karaca beyazperdede

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#Cem Karaca#Rock Efsanesi#Beyazperde
Rock efsanesi Cem Karaca beyazperdede
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2022 07:51

Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca’nın hayatı film oluyor. 2023 yılının son çeyreğinde vizyona girmesi planlanan filmin senaryosunu ve yönetmenliğini Mert Dikmen üstlenecek. Usta sanatçıyı kimin canlandıracağı ise henüz belli değil.

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2004 yılında aramızdan ayrılan Cem Karaca’nın hayatı beyazperdeye taşınıyor. Anadolu rock müziğinin efsane isminin hayatını film yapmak isteyen Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya, Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca ile uzun görüşmeler sonucu el sıkıştı. Emrah Karaca ile önceki gün film protokolüne imza atan Özgür Tari, Aytaç Aydağ ve Anıl Oğuz cast çalışmalarına hız verdi. Filmin hem senaryosunu kaleme alacak hem de yönetmenliğini üstlenecek isim ise Barış Akarsu’nun hayatını anlatan “Barış Akarsu: Merhaba” adlı yapıma da imza atan Mert Dikmen olacak.

Rock efsanesi Cem Karaca beyazperdede

Aytaç Aydağ - Emrah Karaca - Özgür Tari

2023’TE VİZYONA GİRECEK

Mert Dikmen’in yönetmen koltuğunda da oturacağı filmde ‘Anadolu Rock Ozanı’ olarak anılan Cem Karaca’yı kimin canlandıracağı ise henüz belli değil. Cem Karaca’yı canlandıracak isim için çalışmalarını titizlikle sürdüren yapım ekibi oyuncu kadrosunun tamamlanmasının ardından çekimlere startını verecek. Filmin 2023 yılının son çeyreğinde vizyona girmesi planlanıyor.

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Rock efsanesi Cem Karaca beyazperdede

Ünlü sanatçı oğlu Emrah’ın annesi Feride Balkan’la 1972-1989 yıllarında evli kalmıştı.

59 yaşında vefat etti

Apaşlar, Kardaşlar, Moğollar ve Dervişan gibi birçok grupla çalışan Cem Karaca, 8 Şubat 2004 yılında kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 59 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı, “Namus Belası”, “Tamirci Çırağı” gibi birçok ölümsüz esere imza attı.

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#Cem Karaca#Rock Efsanesi#Beyazperde

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