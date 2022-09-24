Rock efsanesi Cem Karaca beyazperdede

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2004 yılında aramızdan ayrılan Cem Karaca’nın hayatı beyazperdeye taşınıyor. Anadolu rock müziğinin efsane isminin hayatını film yapmak isteyen Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya, Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca ile uzun görüşmeler sonucu el sıkıştı. Emrah Karaca ile önceki gün film protokolüne imza atan Özgür Tari, Aytaç Aydağ ve Anıl Oğuz cast çalışmalarına hız verdi. Filmin hem senaryosunu kaleme alacak hem de yönetmenliğini üstlenecek isim ise Barış Akarsu’nun hayatını anlatan “Barış Akarsu: Merhaba” adlı yapıma da imza atan Mert Dikmen olacak.
59 yaşında vefat etti
Apaşlar, Kardaşlar, Moğollar ve Dervişan gibi birçok grupla çalışan Cem Karaca, 8 Şubat 2004 yılında kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 59 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı, “Namus Belası”, “Tamirci Çırağı” gibi birçok ölümsüz esere imza attı.