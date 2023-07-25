Rekor Hande Erçel'de... Instagram'da servet kazanıyor

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Paylaşım başına 350 bin lira kazanan Hande Erçel listede birinci sırada yer alırken, Erçel’i Beren Saat 300 bin lira, Serenay Sarıkaya ise 275 bin lira ile takip ediyor.

Kaslara dikkat



Hande Erçel, Mykonos’ta verdiği pozları 30.8 milyon takipçili Instagram sayfasında paylaştı. Ünlü oyuncunun karın kaslarıyla dikkat çektiği o karelere beğeni yağdı.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

ELLER AYRILDI

Oyuncu Oktay Çubuk ve sevgilisi Melissa Gizem, Bodrum tatili sonrası Etiler’de görüntülendi. Gittikleri mekândan çıkarken objektife yansıyan ikili, araçlarını beklerken objektifleri fark edince şaşırdı.

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Ellerini ayıran çift, muhabirlere “İyi akşamlar” diyerek araçlarına binip uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)

45 DERECEDE KONSER

Deha Bilimlier önceki gün Bodrum Yalıkavak’taki Miya Beach’te sahne aldı.

Happy Hour etkinliğinde hareketli şarkılar seslendiren Bilimlier, 45 derecelik sıcakta tatilcilere keyifli saatler yaşattı.

OĞLUNUN SEVGİLİSİ

Sinan Çetin önceki gün Akmerkez’deydi. Ünlü yönetmenin yanında oğlu Orfeo Çetin ile genç bir kadın vardı. Önce beyaz eşya bakan, daha sonra bir elektronik mağazasına giren Sinan Çetin, bisiklet ve hoparlör satın aldı.

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Yönetmenin sarılarak yürüdüğü kadının Orfeo Çetin’in Hazal isimli sevgilisi olduğu öğrenildi. İlerleyen saatlerde yemeğe çıkan ekibe Sinan Çetin ’in eşi Rebekka Haas Çetin de dahil oldu. (Behlül AYDIN)

61 KONSERLİK TÜRKİYE TURNESİ

Serdar Ortaç, “Tukaş Yaz Konserleri” kapsamında Türkiye turnesine çıkıyor.

Serdar Ortaç, Tukaş’ın kuruluşunun 61’inci yılına özel tam 61 konser verecek. Organizasyonunu Poll Production’ın üstlendiği turnenin ilk konseri 29 Temmuz’da Altınoluk Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek.

MİLYONLUK JEST

Petek Dinçöz, “Yandırdın Kalbimi” şarkısının klibi için kamera karşısına geçti.

Bülent Ersoy, Petek Dinçöz’e klipte giymesi için Londra’dan aldığı 15 bin sterlinlik (yaklaşık 500 bin lira) çorapları gönderdi. Ersoy ayrıca özel olarak hazırlattığı, değeri milyon liraları aşan “Harem” koleksiyonunu da Dinçöz’e klipte kullanması için verdi. Çekimler Erkan Nas yönetmenliğinde yapıldı.

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