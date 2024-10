Reha Muhtar'ın zor günleri... 'Her şeyimi elimden aldılar'

Haberin Devamı

Reha Muhtar geçen ağustos ayında İstanbul’daki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış ve uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Geçen günlerde taburcu olan 65 yaşındaki Reha Muhtar dün Bebek’te görüntülendi. Yürümekte zorluk çektiği gözlemlenen ünlü isim, sağlık durumu hakkında şunları söyledi:

“Her şeye geri döneceğim, merak etmeyin. Hem de fazlasıyla geri döneceğim. Sağlık, hayatta önemli bir şey. Sağlığınıza çok dikkat edin. ‘Her şey benim’ derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmayabiliyor. Son 40 gün içerisinde ben de onu yaşadım. ‘Her şeyim var’ derken hiçbir şeyim kalmadı. Bir anda etrafımdaki herkes, elimdeki her şeyi aldı. Buna çocuğum da dahil. Çok şükür hâlâ sevenlerim var. Hem kitap yazacağım hem de televizyon programı ile geri döneceğim.”

ÇOCUĞUMU KARŞIYA VEREN NİLÜFER HANIM GÖRÜNÜYOR

Reha Muhtar hastanedeyken eski hayat arkadaşı Deniz Uğur, Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı’nın oğulları Poyraz’ı alıkoyduğunu iddia etmişti. Poyraz, “Ben kaçırılmadım” dedikten sonra Uğur özür dilemiş ve yanlış anlaşılmaların giderildiğini belirtmişti. Ardından Deniz Uğur, Poyraz’ın artık kızı Mina ile kendisinde kaldığını söylemişti.

Reha Muhtar ise yaşanan bu olaylarla ilgili şunları söyledi: “Nilüfer hanım ne yaptı çocuğuma bilmiyorum. Her şeyi öğreneceğiz. Sonrasında açıklayacağız. İletişimlerim sonucu çocuğumu karşı tarafa verenin Nilüfer hanım olduğu görülüyor. Çocuklarım Poyraz ile Mina ile görüşemiyorum. Sadece okullarının önünde buluşabiliyorum. Her şey elimden alındı. Onun için Allah sağlık versin. ‘Neyin gitti’ demezsiniz bir bakarsınız her şeyiniz gider.”