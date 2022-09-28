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Reha Muhtar'dan iddialara yanıt: Çocuklarıma bir fiske vurmadım

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#Deniz Uğur#Reha Muhtar#Ayşe Nazlı Muhtar
Reha Muhtardan iddialara yanıt: Çocuklarıma bir fiske vurmadım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 08:08

Eski eşi Deniz Uğur’un kızına şiddet uygulamakla suçladığı Reha Muhtar, “Söylemezsem Olmaz” programının canlı yayınına katılarak iddiaları reddetti.

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 Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar’ın 13 yaşındaki kızlarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, mahkeme 13 yaşındaki kızın velayetini Muhtar’dan alıp 2 aylığına annesine vermişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Muhtar şunları söyledi: “15 gündür çocuklarım mobbing altında, bana gösterilmiyor. Deniz Mina’nın ilk ifadesinde şiddet iddiası yok. 14 gün sonra böyle bir ifade veriyor. Poyraz’ın tüm mobbing’e rağmen ‘Babamla mutluyum’” diyor.” Velayeti hâlâ kendisinde olan oğlunun annesi tarafından kaçırıldığını da iddia eden Muhtar, “Oğlum, 4 özel korumayla adliyeden kaçırılıyor. Çocuğumu vermiyorlar. Deniz Uğur hakkında hapis cezası için Cumhuriyet Savcısı’na başvuruda bulundum” dedi.

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Manevi kızı Ayşe Nazlı’nın kendisine destek olduğunu dile getiren Muhtar, “3 çocuğum var. Çocuklarıma bir fiske vursam biyolojik olmayan çocuğum ve Poyraz, babalarıyla ilgili şikâyette bulunmazlar mı?” diye konuştu.

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