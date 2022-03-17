Rap'çi Yener Çevik: 85 kilo verdim

Haberin Devamı

Ünlü rap’çi “Yıkıla Yıkıla” şarkısının Trabzonspor taraftarlarınca marş yapılması hakkında şunları söyledi: “Eşimin sayesinde oldu. Eşim, ‘Bir şarkı çıkar da marş olsun’ dedi. Öyle bir enerji verdi ve tuttu.” Çevik, verdiği kilolarla da dikkat çekti: “85 kilo verdim. Ameliyatla değil, karbonhidrat ve proteini kestim. Sebze ağırlıklı beslendim. 30 kilo daha vereceğim.”

ZORLUKLARI ARTIYA ÇEVİRDİM

Rap müziğin sevilen isimlerinden Yener Çelik, Armağan Çağlayan'ın programına konuk olmuştu. Vücudunda 36 kırık olduğunu söyleyen Çelik, değişen hayatını anlatmıştı:

*Lise mezunuyum. Eşim beden eğitimi öğretmeni. 2 kardeşiz. Abim normal insan, kimya öğretmeni. Her ailenin istediği bir çocuk. Ben de sorunlu bir çocuk değilim ama aykırıyım.

Haberin Devamı

*Kenar mahalle insanıyız. Bit sorunu vardı bizim dönemlerde. Bize bulaşmasın diye patır patır kazıdık kafayı. Şimdi moda oldu.



*Zorlukları kendimde artıya çevirdim. Benim için zorluklar öğretmenim. İşsiz kalınca İstanbul'a geldim. Doldurmadığım CV, bırakmadığım fabrika kalmadı. Evde tırnaklarımı yiyorum 'ben niye başarılı olamıyorum' diye. Çünkü iyi müzik yaptığımı biliyorum. Dedim ki 'Savaş, savaş alanında kazanılır. Evde boş boş oturarak değil.' Burada da büyük bir savaş var.

*Benim hayatım patronumu tanıdığım gün değişti. Yıl 2008. Hakkını asla yemem. İlk albümüm 'Sus' 1995 yılında. 1 lira bile kazanmadım. Sonra işporta rap albümünü çıkardım. Her şeyini kendim yaptım.



*2012 yılında İstanbul'dan İzmir'e giderken büyük bir trafik kazası geçirdim. 2014'e kadar yatalak kaldım. Şimdi de bastonla hayatıma devam ediyorum. 2 yıl yatalak kalınca en güzel şarkımı çıkardım 'Siyah Beyaz'. Şu anki Yener Çevik ikici kırılmayla ortaya çıktı.



*36 parça kırık var. Omuz, kalça, diz altı... Bütün sağ taraf. Allah'tan kalçada titanyum var. Jennifer Lopez'den daha pahalı.

*Ağır Müslümcüyüm. Yaptığım müziğin sound'unda da arabesk var. Bunu ilk yapan da benim, patenti bana ait.



*1995'te albüm yapmaya başladım ama 2014'ten beri evimi geçindirecek parayı kazanabiliyorum. Dijitalden...

Haberin Devamı

*300 kiloya yakındım. Eşim sayesinde 1,5 kiloda 185 kilo verdim. 8 XL idim. Şuan 3 XL giyiyorum. Onun sayesinde geldim bu hale. Hayatımı kurtardı, her şeyimi kurtardı. Kendimi zayıf sanıyordum o zamanlar. Şuanda 127 kiloyum. 30 kilo daha vereceğim.