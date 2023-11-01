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Rap’çi marş yapar mı?

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#Norm Ender#Parla#100. Yıl Marşı
Rap’çi marş yapar mı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2023 08:26

Norm Ender, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için bestelediği “Parla” adlı marşının hikâyesini anlattı. Ünlü rap’çi “Bir marş yapabilmek benim çocukluk hayalimdi. Rap’çi bir marş yapar mı? Sanki biz müzisyen değilmişiz gibi. Bunu kanıtlamak istedim” dedi.

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Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için bestelediği “Parla” adlı marşla büyük beğeni toplayan Norm Ender, Seda Öğretir’in moderatörlüğünü üstlendiği “Cumhuriyet Sohbetleri” programına konuk oldu.

“Parla”nın hikâyesini anlatan ünlü rap’çi şöyle konuştu: “Bir marş yapabilmek çocukluk hayalimdi. Bir sürü marş yapıldı, sevemedik. Sadece eleştiremem ben, sanatçıyım ve eserimle konuşulmalıyım diye düşündüm, bunun da motivasyonuyla marş yapmak istedim. Benim gibi heyecanlı insanlarla çalıştık. 23 Nisan’da şiir okuyormuş gibi heyecanlandım.”

Rap’çi marş yapar mı

Norm Ender, “Parla” ile “Rap’çi marş yapar mı” sorusuna da yanıt verdiğini söyledi:

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“Hem İstiklal Marşı’nı hem Onun Yıl Marşı’nın besteci açısından kapsayıcı bir özelliği var, arka arkaya dinlediğinizde aynı stüdyodan çıkmış gibi hissediyorsunuz. Rap’çi bir marş yapar mı? Sanki biz müzisyen değilmişiz gibi. Bunu da göstermek istedim, biz ritmik şiir yazıyoruz, marş yazmak bizim işimiz zaten. Dolayısıyla bunu yapmak istedim. Bunu kanıtlamak istedim.”

 

 

 

 

 

 

 

 

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#Norm Ender#Parla#100. Yıl Marşı

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