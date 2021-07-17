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Hayat
Haber Giriş: 17.07.2021 - 12:01 | Son Güncelleme:

Rapçi Biz Markie hayatını kaybetti! Biz Markie kimdir?

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Rapçi Biz Markie hayatını kaybetti! Biz Markie kimdir?

Rapçi Biz Markie 57 yaşında hayatını kaybetti. 'Rap ve Hip Hop müziğinin palyaço prensi' olarak tanınan Biz Markie'nin ölüm haberi, menajeri tarafından doğrulandı. Peki Biz Markie neden öldü? İşte, Biz Markie hakkında detaylı bilgiler

Diyabet hastası olduğu bilinen Biz Markie’nin ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmadı. Ünlü sanatçı geçtiğimiz yıl tip 2 diyabet rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

New York'lu Markie, 1989 yılındaki "Just a Friend" şarkısıyla çıkış yaptı.

Markie, müziğine eğlence ve mizah kattığı için "Hip Hop'ın Palyaço Prensi" olarak tanınıyordu.

 

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