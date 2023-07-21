Raisa ve Vanessa Sason: Beyoncé’nin ışıltısını arttırdık

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Beyoncé’ye özel olarak tasarlanan kostümdeki altın payetler dikkat çekti. Raisa ve Vanessa Sason kardeşler kıyafetle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bu tasarım, Beyoncé’nin cesur ve güçlü ruhundan ilham aldı. Kıyafetimiz varlıklarıyla güçlerini kucaklayan tüm kadınlara ithafen. Mitolojiden günümüze altın; güzellik, zenginlik ve gücün kalıcı bir sembolü olmuştur. Beyoné’nin ışıltısını arttırmanın tek yolunun onu altın ​​rengiyle süslemek olduğuna inandık. Farklı yansımalar yaratan payet süslemeleri, güçlü ve keskin omuz duruşlarıyla birleştirerek tasarıma güven duygusu verdik.”



Londra’da eğitim aldılar



Raisa ve Vanessa Sason, Rita Ora, Katy Perry, Heidi Klum ve Isla Fisher gibi dünyaca pek çok ünlü ismi giydirdi. Kardeşler ayrıca London College of Fashion’da Tiyatro ve Kostüm Tasarımı eğitimi aldı.

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