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Rafet El Roman: Batı ülkelerine kızıyorum

Güncelleme Tarihi:

#Rafet El Roman#Hamas#İsrail
Rafet El Roman: Batı ülkelerine kızıyorum
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2023 07:41

Rafet El Roman, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

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Hamas-İsrail savaşı hakkında konuşan şarkıcı, sivil halkın hedef alınmasına isyan etti:

“Önce barışın sağlanmasından yanayız. 7 Ekim’de İsrail sivil halkına yapılan saldırıyı kınıyoruz. Ancak İsrail’in yaptığı savunmadan çıktı, insanlık dramı ve katliama dönüştü. En çok üzüldüğümüz, sivil insanların hedef alınması. Teknoloji yeni bir çağda, artık nokta vuruşu yapıyorlar ama hâlâ sivillerin ölmesine bir anlam veremiyorum. Bizim en iyi yapabileceğimiz şey arabuluculuk” dedi.

Rafet El Roman: Batı ülkelerine kızıyorum

Avrupa ülkelerinin İsrail’den yana tutum sergilediklerini dile getiren şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Batı ülkelerinin uyguladığı politikaya kızıyorum. Ukrayna-Rusya savaşında bir sürü yaptırım geldi Rusya’ya. Aynısının İsrail’e de yapılması lazım. Filistin’de sivil halka katliam yapılması görmezden geliniyor.”

 

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#Rafet El Roman#Hamas#İsrail

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