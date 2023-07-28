Rafet El Roman 24 yaş küçük sevgilisiyle tatilde!

Haberin Devamı

Gece gezmesinde karşılaştıkları muhabirlere “Epey zamandır beraberiz” diyen Rafet El Roman, ertesi gün de sevgilisiyle Turgutreis’teki bir otelin iskelesinde objektife yansıdı.

Birlikte denize giren çift, daha sonra localarına geçip güneşlendi. (Umut ÜNVER)

Öpücüklere boğdu

Fettah Can, eşi Cansu Kurtcu ve çocuklarıyla önceki gün Ortakent’teki Cio Beach’te görüntülendi. İskeleden denize giren ailenin neşeli anları objektiflere yansıdı.

Çocuklarıyla iskelede şakalaşan Fettah Can’ı eşi Cansu Kurtcu öpücüklere boğdu. Kurtcu ardından çocuklarını iskeleden iterek denize düşürdü. Aile ardından sahilde danslar etti. (Umut ÜNVER)

Haberin Devamı

Eğlenceli sohbet

Oyuncu çift Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat önceki gün arkadaş grubuyla Çeşme’deki The Beach of Momo’da görüntülendi.

Ünlü çift, neşeli bir muhabbetin ardından yüzerek serinledi. Çift, bir süre suda adeta keyif yaptı. İkili, bir ara birbirlerine sarılıp romantizm yaşadı. (Deniz BOY)

Hem iş hem tatil

Sunucu, yazar ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu ile eşi Boyner Holding CEO’su Cihan Alpay, hem iş hem de tatil için Çeşme’ye geldi. Bir markanın etkinliğine katılan Vahapoğlu, daha sonra oğlu Efe’yle beraber The Beach of Momo’ya geçti. Deniz keyfine bir süre sonra Cihan Alpay da dahil oldu. (Deniz BOY)