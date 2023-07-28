×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Rafet El Roman 24 yaş küçük sevgilisiyle tatilde!

Güncelleme Tarihi:

#Rafet El Roman#Yasemin Gergeç#Fettah Can
Rafet El Roman 24 yaş küçük sevgilisiyle tatilde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 11:08

Rafet El Roman, bir süredir ilişki yaşadığı, kendisinden 24 yaş küçük Yasemin Gergeç’le Bodrum’da tatil yapıyor.

Haberin Devamı

Gece gezmesinde karşılaştıkları muhabirlere “Epey zamandır beraberiz” diyen Rafet El Roman, ertesi gün de sevgilisiyle Turgutreis’teki bir otelin iskelesinde objektife yansıdı.

Rafet El Roman 24 yaş küçük sevgilisiyle tatilde

Birlikte denize giren çift, daha sonra localarına geçip güneşlendi. (Umut ÜNVER)

Rafet El Roman 24 yaş küçük sevgilisiyle tatilde

Öpücüklere boğdu

Fettah Can, eşi Cansu Kurtcu ve çocuklarıyla önceki gün Ortakent’teki Cio Beach’te görüntülendi. İskeleden denize giren ailenin neşeli anları objektiflere yansıdı.

Çocuklarıyla iskelede şakalaşan Fettah Can’ı eşi Cansu Kurtcu öpücüklere boğdu. Kurtcu ardından çocuklarını iskeleden iterek denize düşürdü. Aile ardından sahilde danslar etti. (Umut ÜNVER)

Haberin Devamı

Rafet El Roman 24 yaş küçük sevgilisiyle tatilde

Eğlenceli sohbet

Oyuncu çift Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat önceki gün arkadaş grubuyla Çeşme’deki The Beach of Momo’da görüntülendi.

Rafet El Roman 24 yaş küçük sevgilisiyle tatilde

Ünlü çift, neşeli bir muhabbetin ardından yüzerek serinledi. Çift, bir süre suda adeta keyif yaptı. İkili, bir ara birbirlerine sarılıp romantizm yaşadı. (Deniz BOY)

Rafet El Roman 24 yaş küçük sevgilisiyle tatilde

Hem iş hem tatil

Sunucu, yazar ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu ile eşi Boyner Holding CEO’su Cihan Alpay, hem iş hem de tatil için Çeşme’ye geldi. Bir markanın etkinliğine katılan Vahapoğlu, daha sonra oğlu Efe’yle beraber The Beach of Momo’ya geçti. Deniz keyfine bir süre sonra Cihan Alpay da dahil oldu. (Deniz BOY)

Rafet El Roman 24 yaş küçük sevgilisiyle tatilde

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rafet El Roman#Yasemin Gergeç #Fettah Can

BAKMADAN GEÇME!