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Pucca adı ile tanınan Selen Pınar Işık’ın ev sahibi Jale Tuncer, sosyal medya hesabından sitem etmiş ve Işık’ın 16 aydır kira ödemediğini iddia etmişti.

EV SAHİBİNDEN SERT SUÇLAMA

Jale Tuncer’in "İyilikten maraz doğdu. İki buçuk yıldır kiracımız olan Pucca, ilk bir yıl kirayı ya eksik ya da geç yatırarak geçirdi. Biz ise uzun zaman bunu önemsemeyip adli süreci çok geç başlattık. Son 16 aydır kira ödemeden evimizde yaşıyor. Eve verilen zararlar da cabası" mesajının ardından Selen Pınar Işık Instagram sayfasında yazılı bir açıklama yayınladı.

Pucca “Yaşadığım zorlu süreçleri beni takip edenler zaten biliyorlar. Oğlumun başına gelen talihsiz kaza üzerinden kendi yaşadığım ekonomik zorlukların arkasına sığınmak istemiyorum ama zor günlerdi. Tek başıma bunların altından kalkmaya çalışıyorum tökezlesem bile. Süreç mahkemeye taşındığı vakit tek olmadığımı, milyonların aynı sorunları yaşadığını gördüm." dedi ve evi boşaltma sürecinde olduğunu söyledi.

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TUBA ÜNSAL DA DAHİL OLDU

Ev sahibi-kiracı tartışmasına oyuncu Tuba Ünsal da dahil oldu. Pucca’nın eski ev sahibi olan Ünsal, Instagram sayfasından Jale Tuncer’e destek verdi:

“Burada sessiz kalsam haksızlık olacak. Pucca’nın ev sahibiyle davalık olduğu haberlerini gördüm, aylardır kira ödemiyormuş, sonra dava eden ev sahibine hakaretler etmiş. Yıllarca benim evimde kiracımdı Pucca/Pınar. Evimi mahvetti demek az kalır sanırım yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti o kadar kötüydü durum. Aylarca kira ödemedi, haber bile vermeden evi boşalttı. O zaman bu konunun konuşulmasını istemediğim için sustum sanki tacize uğrayan kadının kendini suçlu hissetmesi gibi... Bugün haberleri görünce yazmak istedim…”

'YASAL HAKKIMI KULLANACAĞIM'

Pucca’dan ‘evimi mahvetti’ diyen Tuba Ünsal’a yanıt gecikmedi:

Selen Pınar Işık, Tuba Ünsal’ın iddialarına yanıt verdi ve ‘yasal hakkımı kullanacağım’ dedi.

“Aaaaa! yeter iyice vurun abalıya yaptınız! Yıllarca oturmuşum yalanını geçtim, zaten o evde hamile kaldım, son 3 ayında da taşındım. Hamileliğim yıllarca sürecek değil herhalde. Çıkacağımız tarihi de söyledik kendisi bizden sözleşme bitimine kadarını istedi. Depozitoya sayıldı. Çıkma nedenimiz de ev rutubet içindeydi ve ağrımayan kemiğim kalmamıştı. Köpeklerimizden de herkes şikayetçiydi. Bir de neden sadece ben? kusura bakmayın da ben tek başıma mı yaşadım? oh ne güzel ya partilerinize çağırıp, paylaşım isterken bu konu yoktu da şimdi mi geldi aklınıza. Bin tane derdim var başımda, sessiz kalmamın bir nedeni var elbet… onu da günü gelince öğreneceksiniz ama zorluyorsunuz artık. Ben bugünleri de atlatırım ama emin olun. Bir de madem bu kadar muzdaribtiniz o halde yasal hakkınızı kullansaydınız, varsa öyle bir hak iddianız yine kullanabilirsiniz, çünkü ben yasal haklarımı hepinize karşı sonuna kadar kullanacağım emin olun!”