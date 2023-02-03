'Prestij Meselesi'nin galasına ünlü akını

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Hem Prestij Müzik’in kuruluş dönemini hem de Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in starlığa uzanan yolculuklarını konu alan, yapımcılığını Murat Tokat’ın üstlendiği “Prestij Meselesi” bugün vizyona giriyor. Merakla beklenen filmin galası önceki akşam Kanyon AVM’de yapıldı.

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Geceye kızı Lavin ile birlikte gelen Mahsun Kırmızıgül, gösterim öncesi ekibiyle birlikte soruları yanıtladı. Kırmızıgül, film için “Hilmi Topaloğlu’nun, benim, Özcan Deniz’in ve Haluk Levent’in yaşadığı gerçek bir umut hikâyesi. Şu anda herkesin umuda çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu hikâye benim için eskimeyecek” dedi.

Yapımda Hilmi Topaloğlu’na hayat veren Engin Hepileri, “İnanarak çektiğimiz bir film. Türk sineması için çok değerli” diye konuştu. Şebnem Bozoklu, filmin izleyicileri 90’lı yıllara götüreceğini ve herkesin güzel bir başarı hikâyesi izleyeceğini söyledi. Eser Yenenler filme çok emek harcandığını dile getirdi. Aslıhan Güner ile Biran Damla Yılmaz da kadroda yer aldıkları için mutluluk duyduklarını belirtti.



Biran Damla Yılmaz





Okan Kurt - Mahsun Kırmızıgül - Demet Akalın





Edis



Eskiden de zormuş



Geceye katılan Edis, “Biz Unkapanı dönemine denk gelemedik ama iyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum. Şarkıcı olmak zor ama eskiden daha zormuş” dedi.

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Ömür Gedik





Orhan Gencebay - Bayram Yıldız



Yağmur Tanrısevsin



Şevval Şahin - Murat Kazancıoğlu





Galaya eşi Didem Petekkaya ile katılan Erkan Petekkaya, “Ben çok küçük bir rolde oynadım, misafirim ama keyifli oldu. Seyircisi bol olsun istiyorum” dedi.

Filmde rol alan eşi Eser Yenenler’i yalnız bırakmayan Berfu Yenenler, “Farklı bir tipe girdi Eser. O tiple çok komikti” diyerek güldü.