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'Prestij Meselesi'nin galasına ünlü akını

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#Prestij Meselesi#Mahsun Kırmızıgül#Gala
Prestij Meselesinin galasına ünlü akını
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 11:46

Mahsun Kırmızıgül’ün bugün vizyona giren yeni filmi “Prestij Meselesi”nin galası yapıldı. Geceye ünlü isimler akın etti.

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Hem Prestij Müzik’in kuruluş dönemini hem de Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in starlığa uzanan yolculuklarını konu alan, yapımcılığını Murat Tokat’ın üstlendiği “Prestij Meselesi” bugün vizyona giriyor. Merakla beklenen filmin galası önceki akşam Kanyon AVM’de yapıldı.

Prestij Meselesinin galasına ünlü akını


UMUDUN HİKÂYESİ

Geceye kızı Lavin ile birlikte gelen Mahsun Kırmızıgül, gösterim öncesi ekibiyle birlikte soruları yanıtladı. Kırmızıgül, film için “Hilmi Topaloğlu’nun, benim, Özcan Deniz’in ve Haluk Levent’in yaşadığı gerçek bir umut hikâyesi. Şu anda herkesin umuda çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu hikâye benim için eskimeyecek” dedi.

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Prestij Meselesinin galasına ünlü akını

Mahsun Kırımızgül, ev sahipliği yaptığı geceye, boşandığı eşi Ece Binay’dan olan kızı Lavin’le birlikte geldi.

Prestij Meselesinin galasına ünlü akını

Gösterim sonrası tebrikleri kabul eden Mahsun Kırmızıgül, Haluk Levent ile Hilmi Topaloğlu’nun eşi Semiha Topaloğlu’nu yanına davet etti. Levent ve Topaloğlu, geçmiş yıllara dair anılarını misafirlerle paylaştı.

90’LARA GÖTÜRECEK

Yapımda Hilmi Topaloğlu’na hayat veren Engin Hepileri, “İnanarak çektiğimiz bir film. Türk sineması için çok değerli” diye konuştu. Şebnem Bozoklu, filmin izleyicileri 90’lı yıllara götüreceğini ve herkesin güzel bir başarı hikâyesi izleyeceğini söyledi. Eser Yenenler filme çok emek harcandığını dile getirdi. Aslıhan Güner ile Biran Damla Yılmaz da kadroda yer aldıkları için mutluluk duyduklarını belirtti. 

Prestij Meselesinin galasına ünlü akını

Mahmut Kırmızıgül - Melisa Döngel

Prestij Meselesinin galasına ünlü akını

Biran Damla Yılmaz

Prestij Meselesinin galasına ünlü akını

Okan Kurt - Mahsun Kırmızıgül - Demet Akalın

Prestij Meselesinin galasına ünlü akını

Edis

Eskiden de zormuş

Geceye katılan Edis, “Biz Unkapanı dönemine denk gelemedik ama iyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum. Şarkıcı olmak zor ama eskiden daha zormuş” dedi. 

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Prestij Meselesinin galasına ünlü akını

Ömür Gedik

Prestij Meselesinin galasına ünlü akını

Orhan Gencebay - Bayram Yıldız
Prestij Meselesinin galasına ünlü akını

Yağmur Tanrısevsin
Prestij Meselesinin galasına ünlü akını

Şevval Şahin - Murat Kazancıoğlu
Prestij Meselesinin galasına ünlü akını

Misafir oyuncu

Galaya eşi Didem Petekkaya ile katılan Erkan Petekkaya, “Ben çok küçük bir rolde oynadım, misafirim ama keyifli oldu. Seyircisi bol olsun istiyorum” dedi.

Prestij Meselesinin galasına ünlü akını

O tiple çok komikti

Filmde rol alan eşi Eser Yenenler’i yalnız bırakmayan Berfu Yenenler, “Farklı bir tipe girdi Eser. O tiple çok komikti” diyerek güldü.

Prestij Meselesinin galasına ünlü akını

Melek Mosso - Haluk Levent - Özgür Can Çoban
Prestij Meselesinin galasına ünlü akını

Funda Arar - Febyo Taşel

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#Prestij Meselesi#Mahsun Kırmızıgül#Gala

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