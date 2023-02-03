'Prestij Meselesi'nin galasına ünlü akını

Hem Prestij Müzik’in kuruluş dönemini hem de Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in starlığa uzanan yolculuklarını konu alan, yapımcılığını Murat Tokat’ın üstlendiği “Prestij Meselesi” bugün vizyona giriyor. Merakla beklenen filmin galası önceki akşam Kanyon AVM’de yapıldı.UMUDUN HİKÂYESİ
Geceye kızı Lavin ile birlikte gelen Mahsun Kırmızıgül, gösterim öncesi ekibiyle birlikte soruları yanıtladı. Kırmızıgül, film
için “Hilmi Topaloğlu’nun, benim, Özcan Deniz’in ve Haluk Levent’in yaşadığı gerçek bir umut hikâyesi. Şu anda herkesin umuda çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu hikâye benim için eskimeyecek” dedi.Mahsun Kırımızgül, ev sahipliği yaptığı geceye, boşandığı eşi Ece Binay’dan olan kızı Lavin’le birlikte geldi.Gösterim sonrası tebrikleri kabul eden Mahsun Kırmızıgül, Haluk Levent ile Hilmi Topaloğlu’nun eşi Semiha Topaloğlu’nu yanına davet etti. Levent ve Topaloğlu, geçmiş yıllara dair anılarını misafirlerle paylaştı.90’LARA GÖTÜRECEK
Yapımda Hilmi Topaloğlu’na hayat veren Engin Hepileri, “İnanarak çektiğimiz bir film. Türk sineması için çok değerli” diye konuştu. Şebnem Bozoklu, filmin izleyicileri 90’lı yıllara götüreceğini ve herkesin güzel bir başarı hikâyesi izleyeceğini söyledi. Eser Yenenler filme çok emek harcandığını dile getirdi. Aslıhan Güner ile Biran Damla Yılmaz da kadroda yer aldıkları için mutluluk duyduklarını belirtti. Mahmut Kırmızıgül - Melisa Döngel
Ömür Gedik
Biran Damla Yılmaz
Okan Kurt - Mahsun Kırmızıgül - Demet Akalın
Edis
Eskiden de zormuş
Geceye katılan Edis, “Biz Unkapanı dönemine denk gelemedik ama iyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum. Şarkıcı olmak zor ama eskiden daha zormuş” dedi.
Orhan Gencebay - Bayram Yıldız
Yağmur Tanrısevsin
Şevval Şahin - Murat Kazancıoğlu
Misafir oyuncu
Galaya eşi Didem Petekkaya ile katılan Erkan Petekkaya, “Ben çok küçük bir rolde oynadım, misafirim ama keyifli oldu. Seyircisi bol olsun istiyorum” dedi.
O tiple çok komikti
Filmde rol alan eşi Eser Yenenler’i yalnız bırakmayan Berfu Yenenler, “Farklı bir tipe girdi Eser. O tiple çok komikti” diyerek güldü. Melek Mosso - Haluk Levent - Özgür Can ÇobanFunda Arar - Febyo Taşel