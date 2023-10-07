'Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu büyüdü, delikanlı oldu

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Değişimiyle sosyal medyada gündem olan Ata Berk şimdilerde yeni bir diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Ata Berk Mutlu, 2015 yılında Halit Ergenç’in sunduğu Pantene Atın Kelebek Töreni’nde ‘en iyi çocuk oyuncu’ ödülünü almıştı.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

YAZA VEDA DANSI

Yaz aylarını Ayvalık’taki yazlığında geçiren Hülya Avşar, sosyal medya hesabından “Yaza veda” notuyla bir video yayınladı.

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Avşar, eline fırçayı aldı ve boya yapmadan önce havaya girmek için müzik eşliğinde dans etti. 10 Ekim’de 60 yaşına girecek olan sanatçının bikinili dans videosuna takipçileri tarafından adeta beğeni ve yorum yağdı.

ANNEME SÜRPRİZ YAPACAĞIM

Gonca Vuslateri önceki akşam Cihangir’de görüntülendi.

Oyuncu, “Anneme sürpriz yapacağım. Pasta aldım. Doğum günü değil ama içimden geldi. Yarın da sete gideceğim. Fenerbahçe için bir film çekiyoruz. Her şey yolunda, çok da güzel gidiyor” dedi.

(Sayit DURMAZ)

MARDİN BÜYÜLEDİ

Jessica May geçen gün yeni filminin çekimleri için Mardin’e gitti

Güneydoğunun büyüleyici güzelliği ile tanışan başarılı oyuncu, “Türkiye’nin dört bir yanı güzelliklerle dolu. Gerek projeler sebebi ile gerekse özel hayatımda yeni yerler keşfediyorum. Son olarak çekimler için Mardin’e geldik. Eşsiz doğası ve tarihi ile büyülendim. Sanırım bizim işimizin en güzel yanı yeni yerler keşfedebilmemiz” dedi.

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GERÇEK DİLAN BU

Dilan Çıtak Tatlıses, “Kasko” adlı yeni şarkısını dinleyicileriyle buluşturmaya hazırlanıyor

Önceki gün eşi Levent Dörter ile Nişantaşı’nda görüntülenen Dilan Çıtak Tatlıses, yeni single’ının heyecanını yaşadığını söyledi: “Azerbaycanlı söz yazarı Shahriyar Ramazanzade’nin bestelediği ‘Kasko’ adlı şarkım 20 Ekim’de müzikseverlerle buluşacak. Yıllar sonra içime sinen ve tam anlamıyla beni yansıtan bir iş oldu.”

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Şarkıcı, sevenlerinin ‘farklı bir Dilan’ göreceğini belirtti: “Küllerimden doğdum. Başka yapımcıların kuralları altında olmamak, özgürce kendimi ifade etmemi sağladı. Bu benim dünyam. Dilan, Amerika’da okumuş, konservatuvar bitirmiş, Batı kökenli biri. Gerçek Dilan’ı sizlerle tanıştırmak için sabırsızlanıyorum.” (Deniz BOY)

BETÜL DEMİR'DEN EMRAH ŞARKISI

Betül Demir, Emrah’ın 40’ıncı sanat yılını kutlamak amacıyla hazırlanan “40. Yıl” albümü için “İhtiyacı Var” adlı şarkıyı seslendirdi.

Demir, Seyhan Müzik etiketiyle çıkan şarkı için şöyle dedi: “Tüm bu şarkılar, Emrah’ın yorumuyla ruhumuzda kazılı. Fakat bu albümü de değişik yorumlarla uzun yıllar dinleyeceğimiz aşikâr. Emrah’ın çok şarkısını bilirim ve dinlerim. En sevdiğim şarkısını okuma şansım oldu. Ne mutlu bana.”