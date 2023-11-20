×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek Haberleri

Popstar Mehtap Yılmaz yaşadığı zorlu süreci ağlayarak anlattı: %80 felç kalma ihtimalim vardı

Güncelleme Tarihi:

#Mehtap Yılmaz#Popstar#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 08:59

Katıldığı Popstar adlı şarkı yarışmasıyla adını duyuran şarkıcı Mehtap Yılmaz, beynine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirmişti. Yılmaz tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Yaşadıklarını Kanal D habere anlattı.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Mehtap’ın kısmı felç geçirdiği ortaya çıktı. Yaşananları anlatan ünlü şarkıcı, ‘Kolum ve ayağımda hissizlik oldu yere düştüm. 10 - 15 dakika o şekilde yerde hareketsiz kalmışım. Benim hayatımı kediler kurtardı. Yakınlarım beni o şekilde fark etti.' dedi.

O RİSKİ KABUL ETTİM

Çok riskli bir operasyon geçirdiğini söyleyen Mehtap, '%80 felç kalma ihtimalim vardı. O riski kabul ettim. Tedavim başladı. Fizik tedavi sürecim başladı.' ifadelerini kullandı.

Zor bir dönemden geçen şarkıcı gözyaşlarıyla sevenlerine teşekkür etti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehtap Yılmaz#Popstar#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!