Popstar Mehtap Yılmaz yaşadığı zorlu süreci ağlayarak anlattı: %80 felç kalma ihtimalim vardı

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Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Mehtap’ın kısmı felç geçirdiği ortaya çıktı. Yaşananları anlatan ünlü şarkıcı, ‘Kolum ve ayağımda hissizlik oldu yere düştüm. 10 - 15 dakika o şekilde yerde hareketsiz kalmışım. Benim hayatımı kediler kurtardı. Yakınlarım beni o şekilde fark etti.' dedi.



O RİSKİ KABUL ETTİM

Çok riskli bir operasyon geçirdiğini söyleyen Mehtap, '%80 felç kalma ihtimalim vardı. O riski kabul ettim. Tedavim başladı. Fizik tedavi sürecim başladı.' ifadelerini kullandı.

Zor bir dönemden geçen şarkıcı gözyaşlarıyla sevenlerine teşekkür etti.