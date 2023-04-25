Pınar Deniz: Sultan beni dönüştürdü

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ANTALYA’DA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Yargı”da canlandırdığı ‘Avukat Ceylin’ rolüyle yıldızı parlayan Pınar Deniz, beyazperdede farklı bir karakterle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Özcan Alper’in yeni filmi “Karanlık Gece”de bir dağ kasabasında yaşayan ‘Sultan’ karakterini oynayan Deniz, hem Antalya’daki çekim sürecinin hem de hayat verdiği rolün kendisini çok etkilediğini söyledi:

BURADA HER ŞEY DEĞİŞTİ

“Senaryo ilk geldiğinde bayağı etkilenmiştim. Buraya geldiğimde ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım. Buranın insanları, havası ve oynadığım karakterin kendi içimde beni dönüştürdüğünü düşünüyorum. Senaryo daha çok İshak ve Sultan’ın hikâyesi gibi görünüyorken; burada her şey değişti. Sanki burada gerçekten yaşıyormuşum gibi ve o an çıkan şeyler gerçekti. Burada yaşadığımız sahneler üzerinden şekilleniyor aslında hikâye. Benim için en güzeli de o zaten.”

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Bir dağ kasabasına atanan memurun bir gece aniden ortadan kaybolmasıyla yaşanan dramı anlatan “Karanlık Gece” 28 Nisan’da vizyona girecek.

Hiçbir şey göründüğü gibi değil

Pınar Deniz, rolüne hazırlanırken bölgede yaşayan kadınlarla sık sık bir araya geldiğini söyledi: “Aslında ne kadar fazla Sultan olduğunu gördüm hepsinin içinde. Bazen sadece yaptıkları şeyler üzerinden yargılıyoruz insanları ama onlarla konuştuğumda aslında hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anladım. ‘Kötü’ dediğimiz insanların aslında yaptıklarının haklı bir sebebi olduğunu gördüm. O nedenle çok mutluyum.”