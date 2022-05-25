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Pınar Deniz Cannes'da parladı!

#Pınar Deniz#Cannes#Sara Sampaio
Pınar Deniz Cannesda parladı

KANAL D’nin sevilen dizisi “Yargı”nın başrolü Pınar Deniz, 75’inci Cannes Film Festivali’nde Fransız lüks mücevher markası Messika Jewelry’nin düzenlediği etkinliğe katıldı.

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Özel davetli olan Deniz, “spirited wind” kolyesi ile kombinlenen küpesi ve 2 yüzüğü ile kırmızı halıda yürüdü. Oyuncu ayrıca Park Chan-wook’un yönettiği “Decision to Leave” filminin galasında yer aldı.

‘Işığın hiç sönmesin’

Pınar Deniz, Özgür Masur imzalı bir elbise giymeyi tercih etti. Masur, oyuncunun fotoğraflarını sosyal medya hesabından “Işığın hiç sönmesin. Seninle gurur duyuyorum” yorumuyla paylaştı.

Pınar Deniz Cannesda parladı

Pınar Deniz ile beraber Messika Jewelry’in kırmızı halıdaki davetlileri arasında dünyaca ünlü isimler Sara Sampaio, Chiara Sampaio, Claudia Bouza, Kimberley Garner vardı.

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#Pınar Deniz#Cannes#Sara Sampaio

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