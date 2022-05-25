Pınar Deniz Cannes'da parladı!

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Özel davetli olan Deniz, “spirited wind” kolyesi ile kombinlenen küpesi ve 2 yüzüğü ile kırmızı halıda yürüdü. Oyuncu ayrıca Park Chan-wook’un yönettiği “Decision to Leave” filminin galasında yer aldı.

‘Işığın hiç sönmesin’

Pınar Deniz, Özgür Masur imzalı bir elbise giymeyi tercih etti. Masur, oyuncunun fotoğraflarını sosyal medya hesabından “Işığın hiç sönmesin. Seninle gurur duyuyorum” yorumuyla paylaştı.

Pınar Deniz ile beraber Messika Jewelry’in kırmızı halıdaki davetlileri arasında dünyaca ünlü isimler Sara Sampaio, Chiara Sampaio, Claudia Bouza, Kimberley Garner vardı.