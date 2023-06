Pınar Altuğ'dan boşanma haberlerine tepki: Evet, Yağmur’la ayrıldık!

Haberin Devamı

Önceki akşam Maslak Uniq Hall’de düzenlenen etkinliğe katılan ünlü oyuncu, ayrılık iddiasını soran muhabirlere kinayeli bir yanıt verdi: “Evet, biz boşandık, ondan dolayı Yağmur burada yok!” Altuğ daha sonra “Ben her dedikoduya cevap vermek zorunda değilim” diyerek sinirli şekilde uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)

ÜNLÜ TEKNİK ADAM İSTANBUL'DA

Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, önceki gün sevgilisi Ivana Deldjum ile Nişantaşı’nda görüntülendi.

Bir kafede yemek yedikten sonra eczaneye giden çift, ardından Nişantaşı sokaklarında dolaştı. Sevgililerin İstanbul’a tatil için geldiği öğrenildi. (Sayit DURMAZ)

KULLANMAZSANIZ İYİ OLUR

Yönetmen Orhan Oğuz önceki akşam sevgilisiyle Cihangir Pürtelaş’taydı.

Çıkışta patlayan flaşlarla şaşıran genç kadın, “Bu ne demek oluyor şimdi!” diyerek tepki gösterdi. Orhan Oğuz, “Kullanmazsanız iyi olur ama bu da sizin işiniz. Sonsuz saygım var” dedi. (Sayit DURMAZ)

KAS ŞOV

İtalya’da kurduğu Can Yaman for Children derneğiyle başlattığı dayanışma projesine devam eden ve İtalya turuna çıkan Can Yaman, önceki gün Calabria’da sevenleriyle buluştu.

Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte turuncu renkli bir takım giyen Yaman, gecenin ilerleyen saatlerinde gömleğini çıkararak poz verdi. Oyuncu, kaslarını sergilediği fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

SARMAŞ DOLAŞ

Dada Salon’da düzenlenen partide gözler aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelen Emre Altuğ ve Gözde Kansu’nun üzerindeydi.

“Aşk yok, arkadaşız” diyen ikili samimi tavırlarıyla dikkat çekti. Dizide eşini canlandıran Emre Altuğ şarkı söylerken sahneye çıkan Gözde Kansu, partneriyle sarmaş dolaş dans etti. İkilinin bu halleri sosyal medyada da gündem oldu.

İLK ÖPÜCÜK İNANILMAZDI

Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani önceki gün Akmerkez’de görüntülendi.

Kızları Miray için alışveriş yapan çift, objektiflere el ele poz verdi. Murat Yıldırım, “Kızım için alışverişe geldik. Baba olmak dünyanın en güzel hislerinden biri. Kız çocuğu olduğu için de aramızda ayrı bir duygusal bağ oldu. Geçtiğimiz gün ilk defa beni ‘Baba’ diyerek öptü. İnanılmaz bir duyguydu” dedi. ◊ Sayit DURMAZ

HERKES BENİ KONUŞACAK

Betül Demir önceki gün bir erkek arkadaşıyla Nişantaşı’nda görüntülendi.

Toplantıya geldiklerini söyleyen şarkıcı, “Her şey yolunda. Bu yaz single çalışmalarım devam edecek. Yakında herkes beni konuşacak” dedi. (Behlül AYDIN)

BERBERİMİZ AYNI

Kürşat Başar, Sibel Alaş ve Jale, geçen akşam Wings konserleri kapsamında Zorlu PSM Touche’de İstanbullu müzikseverlerle buluştu.

“Adam”dan “Rakkas”a uzanan 90’ların sevilen şarkılarını seslendiren üçlü, sahnede yaklaşık 2.5 saat kaldı. Gece boyunca yaptığı esprilerle Jale ve Sibel Alaş’a takılan Kürşat Başar, “Jale ile ben aynı mahalle berberine gidiyoruz. O yüzden saçlarımız aynı model oldu” sözleriyle misafirleri güldürdü.