Pınar Altuğ: Tekneyi sattık, yenisini alamadık

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Geçen yıllarda her yaz tekne tatili yapan oyuncu, “Bu sene teknede değiliz. Bayramda yurtdışındaydık. Hafta sonu da gideceğiz. Ama ben her zaman teknede yaşamaktan mutluyum. 5 kedi ve 2 köpekle aynı uçakta olmuyor. Hareket kabiliyetimizi kısıtlanıyor. Bu sene karadayız, bakalım nasıl olacak? Teknemizi sattık, biraz uzadığı için yenisini alamadık” dedi.



Altuğ, Bodrum’da artan fiyatlar hakkında ise şunları söyledi: “Biz plajcı değiliz. Arkadaşlarımızın sitesine gidiyoruz.”

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Pınar Altuğ , ailesiyle uzun yıllardır tekne tatili yapıyordu.Oyuncu ayrıca ekranı özlediğini belirtti: “Televizyonu özledim. Geri dönmek istiyorum. Fakat seçiciyim.”Altuğ, eşi Yağmur Atacan’ın yıllardır ekranda olmaması hakkında ise “Aslında olabilir. Geçenlerde ‘Biraz özledim’ dedi. Yağmur uzun yıllardır ekrandan uzak” açıklamasını yaptı.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

SAÇLARIM ÇOK GÜZEL

Yıldız Tilbe, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluştu.

Kısa bir süre önce saçlarını kısa kesen ünlü popçu sahneye perukla çıktı. İlerleyen dakikalarda peruğunu çıkaran Tilbe alkış yağmuruna tutuldu. “Saçımı nasıl buldunuz” diye seyircisine soran ünlü şarkıcı, “Saçlarım da kaşlarım da çok güzel Allah’a şükür” diyerek herkesi kahkahaya boğdu. Yıldız Tilbe ardından “Saçlarım beyazladı. Peruk takınca 35 oluyorum, takmayınca da 60’lara doğru yürüyoruz Allah’a şükürler olsun” dedi.

'AH GECELER'

Oğulcan Engin, Mustafa Aksakallı’nın işletmeciliğini yaptığı Boop Alaçatı’da DJ kabininin başına geçti.

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Annesi Seda Sayan’ın “Ah Geceler” şarkısını çalan Engin’e yakın dostları Edis, Murat Boz ve Mustafa Aksakallı eşlik etti. Dörtlü o andan kareleri sosyal medya hesaplarında da paylaştı.

AĞIT ALBÜMÜ

Tuna Kiremitçi ve Burcu Tatlıses, 2 Temmuz 1993’te Sivas katliamında öldürülen şair-doktor Behçet Aysan anısına hazırlanan “Yanık Ağıt” albümü için bir araya geldi.

Behçet Aysan’ın şiirlerinden bestelenen şarkılardan oluşan albümde ikili “Bir Eflatun Ölüm” şarkısını birlikte seslendirdi. Ada Müzik etiketiyle yayınlanan albümde Zuhal Olcay, Güvenç Dağüstün, Ece Dağıstan, Doğan Duru, Deniz Çakır ve Mazlum Çimen gibi ünlü isimler de yer alıyor.

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İSPANYA'DA YOĞUN İLGİ

Nazlı Bulum, yoğun geçen sezonun ardından tatil için İspanya’ya gitti. Madrid’de festivallere de katılan ve İspanya’nın tarihi yerlerini gezen Bulum, fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Yeni sezon öncesi moral depolayan oyuncu, İspanya’da da yayınlanan Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Sadakatsiz’ sayesinde hayranlarının ilgisiyle karşılaştı.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 36. yaşını Bodrum’da kutladı.

Öztekin, yakın arkadaşı iletişimci Özgür Aras’ın Bodrum Yalıkavak’ta açtığı yeni mekanı ENVY Night Life’da yakın arkadaşlarıyla doğum günü pastası kesti.

