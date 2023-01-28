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Photoshop mu? Çekim açısı mı? Bu nasıl ayak Simge!

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#Photoshop Kurbanı Ünlüler#Simge Sağın#Ajda Pekkan
Photoshop mu Çekim açısı mı Bu nasıl ayak Simge
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2023 13:55

Simge, söz ve müziği Onurr düzenlemesi Ozan Bayraşa’ya ait yeni şarkısını 10 Şubat’ta yayınlayacak. Şarkıcı, öncesinde tatile çıktı.

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Şu sıralar Miami’de tatil yapan Simge, sosyal medya hesabından iddialı paylaşımlar yaptı.  

Photoshop mu Çekim açısı mı Bu nasıl ayak Simge

Şarkıcının mayolu pozları ise kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alırken, Sağın'ın ayakları dikkatlerden kaçmadı. 

Takipçileri ünlü şarkıcıya 'Photoshop mu? Yoksa çekim açısı mı?' diye sordu.

Photoshop mu Çekim açısı mı Bu nasıl ayak Simge

PHOTOSHOP'SUZ PAYLAŞMAM!

Ünlülerin photoshop tutkusu sınır tanımıyor... Kimi ufak dokunuşlarla fotoğraflarına müdahale ediyor kimiyse photoshop'un ayarını kaçırıyor. İşte ünlülerin dikkatli gözlerden kaçmayan photoshop oyunları...

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Photoshop mu Çekim açısı mı Bu nasıl ayak Simge

75 DEĞİL SANKİ 25 YAŞINDA

Ajda Pekkan'ın Bodrum-Yalıkavak konserinde çekilen fotoğrafları çok konuşuldu.Süperstar’ın basına servis edilen fotoğrafında yüzüne yapılan photoshop dikkat çekti, sosyal medyada “75 değil 25 yaşında” yorumları yapıldı.

Photoshop mu Çekim açısı mı Bu nasıl ayak Simge

FOTOĞRAFLARI OLAY OLDU

Deniz Seki, geçtiğimiz ağustos ayında Manisa'da konser verdi. Seki, binlerce kişinin katıldığı gecenin fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Photoshop mu Çekim açısı mı Bu nasıl ayak Simge

Çok geçmeden konserden görüntüler Manisa Belediyesi'nin resmi Twitter hesabında da yayınladı.

Photoshop mu Çekim açısı mı Bu nasıl ayak Simge

Deniz Seki'nin fotoğrafları arasındaki fark dikkat çekti.

36 bedene düştüğünü söyleyen Deniz Seki'nin daha önce de fotoğraflarıyla oynadığı iddia edilmiş, ünlü şarkıcı 'asla photoshop kullanmıyorum' demişti.

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Dudaklara ne oldu?

Şarkıcı Reyhan Karaca, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafta photoshop'u abartınca dudakları yamuldu.

Photoshop mu Çekim açısı mı Bu nasıl ayak Simge

Paylaşımını kısa bir süre sonra silen Karaca, takipçilerinden kaçamadı...

 Seren, filtreyi abarttı!

Seren Serengil, adını taşıyan mayo markasının katolog çekimleri için objektif karşısına geçti. Çekimlerden fotoğrafları sayfasında paylaşan Serengil'in uyguladığı filtreler dikkatlerden kaçmadı.

Photoshop mu Çekim açısı mı Bu nasıl ayak Simge

Seren Serengil'den photoshop iddialarına yanıt gecikmedi:

"Halatlar bacaklarımı kesse de koleksiyonumun aşkına 38 derecede çekimlerimi tamamlayabildim. Bazıları da photoshop demişler, kapak mahiyetinde bu videoyu paylaşıyorum. Hayatımın en güzel hissettiğim dönemindeyim. İnanmayanlara teşekkür ediyorum. Onlar inanmadıkça ben mutlu oluyorum. Demek ki inanılamayacak kadar güzelim"

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İnce belli Naz!

Naz Elmas sosyal medya hesabının hikaye bölümünde bir fotoğraf paylaştı. Kaktüslerin önünde poz veren güzel oyuncu photoshop uygulamasına başvurdu.

Photoshop mu Çekim açısı mı Bu nasıl ayak Simge

Bel bölgesini inceletmeye çalışan Elmas, ayarı fazla kaçırınca takipçilerinin diline düştü. Fotoğrafını hemen silen güzel oyuncu daha önce de benzer paylaşımlarda bulunmuştu. Elmas'ın paylaşımı espri amaçlı mı yaptığı merak konusu oldu!

Bu beni üzer!

Fit vücudu ile dikkatleri üzerine çeken 42 yaşındaki 2 çocuk annesi Çağla Şıkel, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafa gelen yorumlara yanıt verdi.

Photoshop mu Çekim açısı mı Bu nasıl ayak Simge


Bacaklarındaki kaslar için 'photoshop' yorumu yapılan Şıkel, "Bacak kasımı shop zannedenler olması beni üzer" yazılı yeni bir paylaşım yaptı.

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Kilolu halim bile güzel

Instagram fenomeni Duygu Özaslan'ın geçtiğimiz yıl havuz keyfi yaparken çekilen fotoğrafları sosyal medyada olay oldu.

Photoshop mu Çekim açısı mı Bu nasıl ayak Simge

Özaslan, kendisini eleştirenlere "Benim kilolu halim bile hepinizden güzel" sözleriyle yanıt verdi.

Helin'in boyu uzadı

Bir süredir diyet uygulayan ve düzenli spor yapan Helin Avşar'ın Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraf sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Photoshop mu Çekim açısı mı Bu nasıl ayak Simge

Bazı kullanıcılar Helin Avşar'a "çok zayıfladın kilo al" dedi, bazıları ise "photoshop'u abartmışsın" yorumunu yaptı. Helin Avşar'ın uzayan boyu da dikkatlerden kaçmadı...

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Özge Ulusoy'a benzetildi

Son günlerde özel hayatıyla sürekli gündeme gelen şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarına yenilerini ekledi.

Photoshop mu Çekim açısı mı Bu nasıl ayak Simge

Hadise'nin son fotoğrafında manken Özge Ulusoy'a benzemesi dikkatlerden kaçmadı.

Abla gerçekten sen misin?

Safiye Soyman bir davette çekilen fotoğrafına öyle bir photoshop uyguladı ki görenler tanıyamadı.

Photoshop mu Çekim açısı mı Bu nasıl ayak Simge

Sayfasına yüklediği fotoğraf için takipçileri “Abla gerçekten sen misin, bu kim?” diye sordu. Soyman “Benim ayol” diye cevap verdi.

Bu ne Özlem!

Demet Akalın, sosyal medya hesabından Merve Özbey-Kenan Koçak çiftinin düğününde çekilen bir karesini paylaştı.

Photoshop mu Çekim açısı mı Bu nasıl ayak Simge

Belini photoshop ile incelttiği görülen ve kolunu yamultan Akalın, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Bir anda gündem olan fotoğrafın ardından Demet Akalın sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Fotoğrafının üzerinde oynandığını kabul eden ünlü şarkıcı, ‘Özlem illa düzelteyim’ dedi. Ben ‘dur abla boş ver derken! Elini!!! Bu ne!’ mesajını paylaştı.

Bacak uzatma fazla kaçmış

Ebru Şallı, mayolu fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Photoshop mu Çekim açısı mı Bu nasıl ayak Simge

Şallı'nın fotoğraflarında incelen beli ve uzayan bacakları dikkatlerden kaçmadı. Takipçileri fotoğrafların altına "Bacak uzatma fazla kaçmış" yorumunu yaptılar.

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#Photoshop Kurbanı Ünlüler#Simge Sağın#Ajda Pekkan

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