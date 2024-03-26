Petek Dinçöz: Anka kuşu oldum küllerimden doğdum

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◊ Müzik kariyerinizdeki son gelişmelerden bahseder misiniz? Yeni projeleriniz hakkında bizi bilgilendirir misiniz?

- Son 1 yılda 10 şarkı yaparak sevenlerimi bekletmenin acısını çıkardım. Üstüne üstlük branşımın dışında arabesk şarkılara da yer verdim. Çok beğenildi. Evet, bu riskti benim için ama ekibime, ruhuma ve sesime güvendim, başardım.

◊ Müzikal tarzınızda bir değişiklik ya da evrim olduğunu düşünüyor musunuz?

- Kozadan çıkan bir kelebektim. Türkiye’nin assolistleri arasında yer aldım. Daha 19 yaşında gazinolarda kadroların üstünde yer almak çok zor ama keyifliydi. Hep başarma gücü ile mücadele ettim. Sonra Anka kuşu oldum, şimdi küllerimden doğdum.

◊ Kariyeriniz boyunca karşılaştığınız en büyük zorluklar neler oldu?

- Kötü niyetli insanlarla uğraşmak çok zordu. Yüzüme gülüp arkamdan ekmeğimle oynayan çok oldu. Bu kişiler, yıllarca sahne yapmamı engellediler.

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SEZEN AKSU BENİM DÖNÜM NOKTAM OLDU

◊ Sizi en çok etkileyen müzikal veya sanatsal figürler kimler?

- Sezen Aksu benim için çok önemli. Kendisi benim dönüm noktam oldu. Kendimi keşfettim, sesimi buldum.

Sahne performanslarınıza hazırlanırken hangi unsurları ön planda tutarsınız?

- Orkestram, modacım, makyözüm, basın danışmanım, fotoğrafçım... Ben tek değilim, benim arkam sağlam. Tek başıma görünsem de marka yönetimi önemli bu konuda. Ajda Pekkan ve Sezen Aksu’yu örnek verebilirim bu konuda.

SAHNEMİ İZLEYENLER KENDİMİ ÇOK GELİŞTİRDİĞİMİ SÖYLÜYOR

◊ Müziğinizin dinleyicilerinizde nasıl bir etki bıraktığı hakkında ne düşünüyorsunuz?

- Son zamanlarda sahne performansımı izleyenler, dansımla, sesimle, repertuvarımla kendimi çok geliştirdiğimi söylüyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Ben başkaları gibi dansçılarla çıkıp, ortada mum gibi durup, playback yapıp mikrofon sallamıyorum. 25 kişilik orkestra ve ekibimle 2 saat canlı türkü, arabesk ve pop okuyorum.

◊ Sevenleriniz sizi nerede ve nasıl izleyebilir?

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- Yurtdışı ve yurtiçi konserlerimiz devam ediyor. Hedefim televizyon programı yapmak. Hafta içi her gün 3 saat canlı yayın yapmak için görüşmelerimiz başladı.

ARABESK İÇİN DOĞRU ZAMANDI

◊ Her ay bir arabesk şarkı çıkarıyorsunuz, nasıl bir yolculuk bu sizin için?

- Bu bir proje. Şarkıları hazırladık, kliplerini çektik. Belli aralıklarla sevenlerimle paylaşıyorum. İki şarkımız daha var. Sonra çok hareketli canlı şarkılarla dinleyicilerimle buluşacağım.

◊ Arabesk şarkılarınız, dinleyici kitlenizi nasıl etkiliyor?

- Alışılmış Petek Dinçöz’ün dışına çıktım. Bence doğru zamandı. Sahnede arabesk okuyordum, bunu dinleyicilerimizle paylaşmak beni çok mutlu etti. Beni hiç yalnız bırakmayan, benimle büyüyen, benimle ağlayıp, benimle birlikte gülen, genişleyen bir ailem var. Hepsine çok teşekkür ederim.

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HEDEFLERİMİ YÜKSEK TUTUYORUM

◊ Kariyeriniz boyunca en büyük başarılarınız ve bunlardan aldığınız dersler hakkında konuşabilir misiniz? Gelecek hedefleriniz neler?



- Başarılarımı sevenlerim biliyor. Ben de hedeflerimi yüksek tutuyorum. Riskli olsa bile başarmak istiyorum ve başardığımı düşünüyorum. Hem TV programcısı olarak hem de sahne sanatçısı olarak.