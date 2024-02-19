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Senden Önce'nin yıldızı Sinem Ünsal'dan özel fotoğraflar... Pera’da bir siyah kuğu!

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#Sinem Ünsal#Senden Önce#Nergis Kumbasar
Senden Öncenin yıldızı Sinem Ünsaldan özel fotoğraflar... Pera’da bir siyah kuğu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2024 08:33

Senden Önce dizisinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal’ın Pera Palace’de düzenlenen gala gecesi için tasarlattığı derin sırt dekolteli kıyafeti gündem oldu. Katılımcılar ve sosyal medyadaki fanlarında büyük beğeni toplayan güzel oyuncu, sırt ve bel dekolteli, ipek kadife kumaştan özel kıyafetiyle “siyah kuğu” gibi arz-ı endam etti.

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“Mucize Doktor” ve “Gizli Saklı” gibi projeler ile şöhret basamaklarını tırmanan yetenekli ve güzel oyuncu Sinem Ünsal, bu kez Kanal D’nin yeni dizisi “Senden Önce” ile gündemde. Dizide “Merve” karakterini oynayan Ünsal, Nilperi Şahinkaya’nın hayat verdiği “Sahra” ile sağladığı uyum kadar, güzelliği ile de göz doldurdu.

Senden Öncenin yıldızı Sinem Ünsaldan özel fotoğraflar... Pera’da bir siyah kuğu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Sinem Ünsal, Senden Önce’nin Pera Palace Hotel’de düzenlenen gala gecesinde çektirdiği fotoğraflarını “Glamour Night” (İhtişamlı Gece) notu ile paylaştı. Derin sırt dekolteli kıyafeti ile dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncunun bu paylaşımı binlerce yorum ve beğeni aldı. Sırt ve bel detayıyla gündeme gelen Sinem Ünsal için “Siyah Kuğu” benzetmesi de yapıldı.

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Senden Öncenin yıldızı Sinem Ünsaldan özel fotoğraflar... Pera’da bir siyah kuğu

Sinem Ünsal’ın Alp Navruz ve Nilperi Şahinkaya ile başrolünü paylaştığı Senden Önce, sürprizlerle dolu yeni bölümleri ile her salı Kanal D’de yayınlanmaya devam edecek.

Senden Öncenin yıldızı Sinem Ünsaldan özel fotoğraflar... Pera’da bir siyah kuğu

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#Sinem Ünsal#Senden Önce#Nergis Kumbasar

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