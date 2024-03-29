Pelin Karahan: Eşime çıplak fotoğraf gönderiyorlar

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Bedri Güntay'ın kendisini evliliğe çok hızlı ikna ettiğini söyleyen Pelin Karahan "Bedri beni ilk yemekte bağladı. Sonra bir baktım evlenmişiz. Bana iyi geldi." dedi.

Karahan, üçüncü çocukla ilgili sorulara şu yanıtı verdi:

"Üçüncü çocuk istemiyorum. İki erkek evladım çok hareketli. Vicdan olarak onlara yetişemiyormuşum gibi geliyor. Bir de Bedri bazen çocuklaşabiliyor. 3 erkekle evde bazen anlaşılmadığımı hissettiğim anlar oluyor."

Pelin Karahan, eşinin isteklerinden de bahsetti:

"Evlilik düzen ister. Bedri akşam eve gelince kapıyı benim açmamı, sabah da uğurlamamı istiyor. Ama bunu yapamıyorum, o an aklıma gelmiyor. Bu büyüme yetişme tarzıyla alakalı."

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Evlilikte bazı durumların dengeleri değiştirdiğini anlatan oyuncu "Her şeyi annemle halletttiğim için hiçbir erkeğin maddi manevi varlığına ihtiyaç duymadım. Hep kendi paramı kazandım. Ama biri olunca erkeği ezip geçmemek lazım. Pohpohlamak lazım. Erkek de öyle erkekliğini hissediyor. Bunu unuttuğun zaman dengeler şaşıyor." diye konuştu.

Pelin Karahan, eşinin uğradığı tacizleri anlattı:

"Bir ara kadınlar sosyal medyada eşime çıplak fotoğraflarını gönderiyordu.Tuhaflar. Ben takılmam öyle şeylere, hiç kıskanç değilimdir. Ama Bedri çok kıskanç."

Estetiği olmadığını söyleyen oyuncu, "Düzenli botoks yaptırıyordum ama alnım gördüğünüz gibi kırış kırış. Çok spor yaptığım için tutmuyor. Mümkün değil, olmuyor" dedi.