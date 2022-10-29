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Pelin Akil: Kıskançlığımın bir sebebi var

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#Pelin Akil#Anıl Altan#Hakan Gence İle Sıkı Muhabbet
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2022 08:02

Hürriyet’in YouTube kanalında yayınlanan “Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet”e konuk olan Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ‘kıskançlık’ hakkında konuştu. Altan “Seven kişi kıskanç olur”, Akil de “Ben yerinde kıskancımdır, sebebi vardır kıskançlığımın” dedi.

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HÜRRİYET’in YouTube kanalında yayınlanan “Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet” programına bu kez oyuncu çift Pelin Akil ile Anıl Altan konuk oldu. Evlilikleri hakkındaki sorulara yanıt veren çift, kıskançlıkla ilgili de konuştu.

Pelin Akil: Kıskançlığımın bir sebebi var


Akil, “Ben yerinde kıskancımdır. Sebebi vardır kıskançlığımın. Kıskanıyorsam, aslında Anıl’dan değil, karşı taraftan bir şey vardır” dedi. “Bence seven kişi kıskanç olur. Kıskancım ben de” diye konuşan Altan, eşinin hislerinde yanılmadığını da söyledi: “Eskiden işyerinden arkadaşlarım vardı, Pelin ‘Şu kişiye dikkat et’ derdi, sonunda gerçekten bir şey çıkardı.” İki oyuncu, kıskansalar bile birbirlerinin telefonlarını karıştırmadıklarını söyledi.

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Pelin Akil: Kıskançlığımın bir sebebi var


ÇOCUKLAR NEDENİYLE BİRBİRİMİZİ UNUTTUK

İkiz çocukları bulunan Pelin Akil ile Anıl Altan, onları büyütürken birbirlerine zaman ayırmayı unuttuklarını da itiraf etti.

Pelin Akil: Kıskançlığımın bir sebebi var

Akil, “İlk tecrübemizde iki çocuk birden geldi. Bilinçsizdik, kendimizi onlara adadık. Kendimizi, bazen ‘bizi’ unuttuk. Çocuklar gündüz uyuyunca Anıl hemen spora gider. Birbirimizi unuttuk çocuklar nedeniyle, onu yapmalıyız bence” dedi.

 

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