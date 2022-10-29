Pelin Akil: Kıskançlığımın bir sebebi var

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HÜRRİYET’in YouTube kanalında yayınlanan “Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet” programına bu kez oyuncu çift Pelin Akil ile Anıl Altan konuk oldu. Evlilikleri hakkındaki sorulara yanıt veren çift, kıskançlıkla ilgili de konuştu.

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Akil, “Ben yerinde kıskancımdır. Sebebi vardır kıskançlığımın. Kıskanıyorsam, aslında Anıl’dan değil, karşı taraftan bir şey vardır” dedi. “Bence seven kişi kıskanç olur. Kıskancım ben de” diye konuşan Altan, eşinin hislerinde yanılmadığını da söyledi: “Eskiden işyerinden arkadaşlarım vardı, Pelin ‘Şu kişiye dikkat et’ derdi, sonunda gerçekten bir şey çıkardı.” İki oyuncu, kıskansalar bile birbirlerinin telefonlarını karıştırmadıklarını söyledi.

İkiz çocukları bulunan Pelin Akil ile Anıl Altan , onları büyütürken birbirlerine zaman ayırmayı unuttuklarını da itiraf etti.

Akil, “İlk tecrübemizde iki çocuk birden geldi. Bilinçsizdik, kendimizi onlara adadık. Kendimizi, bazen ‘bizi’ unuttuk. Çocuklar gündüz uyuyunca Anıl hemen spora gider. Birbirimizi unuttuk çocuklar nedeniyle, onu yapmalıyız bence” dedi.