Pelin Akil ile Anıl Altan'ın evliliğinde kriz mi var?

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Oyuncu Pelin Akil, dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Anıl Altan ile 2016 yılında sade bir törenle dünyaevine girmişti.

2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'ya kavuşan çiftin evliliklerinde kriz yaşadığı iddia edildi.

Geçtiğimiz hafta ailece yeni yıl tatiline çıkan çiftten Pelin Akil, konuyla ilgili sessiz kalırken, Anıl Altan, Instagram sayfasında romantik tatilden fotoğraflar paylaşarak 'sorun yok' mesajı verdi.

KAFA KARIŞTIRAN MESAJ

Ünlü çift sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Anıl Altan'ın dün gece geç saatlerde yaptığı paylaşım ise kafaları karıştırdı:

"Sorunsuz bir ilişki, sorunsuz bir şehir, sorunsuz bir aile ya da sorunsuz bir yaşam yok. Bana göre yaşam sürekli bir sorun çözme işi. Bu gerçeği kabul ettiğimizde ve daha iyi sorun çözmeyi öğrendiğimizde, yaşamdan keyif almayı da başarabiliriz."

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