Paul Walker kimdir, ne zaman ve neden öldü?

Talihsiz bir olay sonucu genç yaşta hayatını kaybeden ünlü oyuncu Paul Walker, kızının düğünüyle birlikte yeniden anıldı. Kızı henüz 15 yaşındayken hayatını kaybeden ve kızının düğününü göremeyen Paul Walker hayranlarını üzerken, ünlü oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. İşte Paul Walker hakkında bilgiler ve ölüm nedeni...

Paul Walker Nasıl Öldü?

Türkiye'de izleyicilerin, özellikle 'Hızlı ve Öfkeli' (Fast and Furious) filmleri ile Yalan Rüzgarı (The Young and The Restless) dizilerinden tanıdığı Amerikalı oyuncu Paul Walker, Los Angeles yakınlarında geçirdiği bir trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Paul Walker Ne Zaman Öldü?

30 Kasım 2013 yılında hayatını kaybeden 40 yaşındaki oyuncu, kurucusu olduğu hayır kuruluşunun Haiyan tayfunu mağdurları için düzenlediği bir etkinlikten dönüyordu. Öğleden sonra meydana gelen kazada, aşırı hızlı olduğu belirtilen lüks otomobil, bir ağaca çarparak alev topuna döndü ve havaya uçtu. Aracın ismi açıklanmayan sürücüsü de kazada hayatını kaybetti.

Paul Walker Kimdir?

Paul Walker 12 Eylül 1973 yılında Kaliforniya'da doğdu. Valencia, Los Angeles County, Kaliforniya, ABD) ABD'li sinema oyuncusu. Eskiden modellik yapan aktör 2001 yapımı The Fast and the Furious filminde canlandırdığı polis memuru Brian O'Conner rolüyle üne kavuştu.

Paul Walker IV, emekli kanalizasyon müteahhiti Paul William Walker III ile eski model Cherly Crabtree'nin çocukları olarak 12 Eylül 1973'te Glendale, Kaliforniya'da dünyaya geldi. Büyükbabası William Walker (diğer adıyla 'Irish' Billy Walker) Pearl Harbor baskınından kurtulanlardan biriydi ve aynı zamanda da donanmanın orta siklet boks şampiyonuydu. Dedesi ise II. Dünya Savaşı'nda General Patton'ın komutasında İtalya'nın istilası sırasında bir tank müfrezesini kumanda etti. Kendisinden küçük Caleb ve Cody adında iki erkek kardeşi ve Ashlie adında bir kız kardeşi olan Walker, Ahir Zaman Azizi olarak Mormon Mezhebi'ne mensup muhafazakar bir ailede yetişti.

1980'lerin sonunda modelliğe başlayan Paul Walker, oyunculuk kariyerine, içlerinde Monster In The Closet (1987) ve Tammy and the T-Rex'in (1994) bulunduğu düşük bütçeli B sınıfı filmlerle başladı. 1993 yılında pembe dizi The Young and The Restless'da (Yalan Rüzgarı) kısa bir süre rol aldı. 1998'de oynadığı ve alaycı eleştiriler alan Meet the Deedles'daki rolüyle ilk kez geniş bir kitleye ulaştı. Ardından Reese Witherspoon'la oynadığı ve lise takımında oynayan bir basketbolcuyu canlandırdığı Pleasentville filmi ile iyi karşılandı. 1999-2001 yılları arasında ise genç izleyiciye hitabeden She's All That ve Varsity Blue gibi filmlerde oynadı.

2001 yılında Vin Diesel'le birlikte başrolünde oynadığı The Fast and the Furious (Hızlı ve Öfkeli) filmiyle müthiş bir çıkış yakalayan Walker, bu filmin ardından birçok aksiyon macera filminde oynadı. Walker aynı zamanda devam filmi 2 Fast 2 Furious'da (2003) da rol aldı. Serinin 4. filmi olan ve 2009 Temmuz ayında çıkan Fast & Furious (Hızlı ve Öfkeli 4) filminde Vin Diesel ile beraber başrolü paylaşmıştır. Hızlı ve Öfkeli serisindeki polis memuru Brian O'Conner oldukça tutulan bir karakter ve Paul Walker'a da ün kazandıran bir rol oldu.Şubat 2001'de MostBeautifulMan.com tarafından ayın en güzel erkeği seçilen Walker, 2002 yılında People Dergisi tarafından Dünyanın En Güzel 50 İnsanı arasında yer aldı.

2006 yılında aksiyon filmi Running Scared ve Antarktika'da çekilen macera filmi Eight Below filmlerinde oynadı. Aynı zamanda bir aile filmi olan Disney yapımı Eight Below, gösterime girdiği ilk dört gün içinde 24 milyon dolardan fazla gişe hasılatı yaptı. Ondan önce rol aldığı Timeline ve Into The Blue adlı filmleri kötü eleştirilen alan Walker, bu filmde oldukça beğenildi ve olumlu yorumlar aldı. Running Scared filmindeki rolü yönetmen Wayne Cramer'e göre, Walker'ın şimdiye kadar oynadığı roller arasında kendi kişiliğine en yakın olan roldü.

Santa Barbara, Kaliforniya'daki Huntington Plajı'nda yaşayan ve sörf yapmaktan hoşlanan Walker'ın, eski kız arkadaşından annesiyle birlikte Hawaii'de yaşayan Meadow Rain (28 ocak 1999) isimli bir kızı var. Brazilya Jujitsusu yapan Walker'ın bir av köpeği, bir Chesapeake Bay köpek yavrusu ve Kovboy adında bir de atı vardı.

30 Kasım 2013 tarihinde Kaliforniya'da arkadaşının kullandığı aracın aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybedip bir ağaca çarpması sonucunda arkadaşıyla beraber hayatını kaybetmiştir. 40 yaşında hayatını geçirdiği trafik kazası ile kaybeden Paul sevenlerini hüzne boğdu. Hızlı ve Öfkeli filmiyle müthiş bir çıkış yakalayan Walker, bu filmin ardından birçok aksiyon macera filminde oynamıştı.