Parkta ünlü var!

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Yanında getirdiği sandalyeye oturup kitap okuyan oyuncuya daha sonra arkadaşı da eşlik etti.



İki arkadaş, saatler süren keyifli sohbetin ardından parktan ayrıldı. (Deniz BOY)

Yorumsuz

Spor salonundan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Biricik Suden yıllara meydan okuyor.

Mazhar Alanson’la evli olan 60 yaşındaki Suden bu kez kaslı bacaklarını gözler önüne serdi. Suden, Instagram sayfasında paylaştığı bu karesinin altına “Yorumsuz” notunu düştü.

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Serenay Tokyo'da!

Bulgari’nin davetlisi olarak Güney Kore’nin başkenti Seul’e giden Serenay Sarıkaya, katıldığı etkinliğin ardından Japonya’ya geçti. Tokyo’yu keşfe çıkan ünlü oyuncu, şehir turunda çektirdiği kareleri Instagram sayfasına ekledi.

Partiye kısa mola

Ece Sükan, önceki gece Etiler’deki bir restorandan çıkarken görüntülendi. Ünlü isim, “Arkadaşımızın doğum günü vardı, oradan çıktım. Parti hâlâ devam ediyor. Ama benim yurtdışından arkadaşlarım geldi, onlarla az ileride buluşacağım. Belki geri gelirim” dedi. (Sayit DURMAZ)

Hafta boyunca Fener formasıyla

Burcu Kara, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan çirkin olaylara tepki gösterdi. Oyuncu, hafta boyunca Fenerbahçe formasıyla dolaşacağını söyledi:

“Bu hafta formamla gezeceğim. Fenerbahçeli olduğum için değil, yaşanan tüm holiganlığı, barbarlığı, haksızlığı protesto etmek için. Dün gece üzüntümden uyuyamadım. Çocuklarımızın da gördüğü korkunç tablo yüzünden. Güzel şehrimiz Trabzon’u bir kez daha bütün dünyaya rezil ettiniz. Ülkemize gelecek bütün yabancı organizasyonların önüne geçtiniz. Böyle futbol, böyle lig yerin dibine batsın!”