Para Konuşur'un galasına yoğun ilgi

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Yapımcılığını Starworks Productions’un yaptığı yönetmen koltuğunda ise Bülent Terzioğlu’nun oturduğu “Money Talks” (Para Konuşur) filminin galası önceki akşam Özdilek AVM’de yapıldı.

Aksiyon ve macera severlerin merakla beklediği film, yarın vizyonda olacak. Başroller Selçuk Kılıç ve Aslıhan Karalar galada hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İkili, çok heyecanlı olduklarını söyledi. Karalar, gala için diktirdiği özel tasarım elbisesiyle dikkat çekti.

Özel salonda yapılan gösterim sonrasında oyuncular, ayakta alkışlandı.

Filmde Kubilay Penbeklioğlu, Kaan Yılmaz, Cansu Fırıncı, Hülya Diken, Şevki Özcan, Ayhan Işık gibi başarılı oyuncular da yer alıyor.

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