Özgürcan Çevik kimdir, nereli, kaç yaşında?

Haberin Devamı

Şevkat Yerimdar tiplemesiyle adından söz ettiren Özgürcan Çevik, 24 Ekim 1983’te doğdu. 1989 yılında başladığı Ahmet Vefik Paşa İlkokulu'ndan 1994 yılında mezun oldu. 1994-1998 yılları arasında Ankara Çayyolundaki M.E.V. Özel Köksal Toptan Lisesi'nin orta kısmında okuyup mezun oldu. 1998-2001 yılları arası Ayrancı Lisesi'nde okudu. Hacettepe Üniversitesi Turizm-Otel İşletmeciliği mezunu olan Özgürcan Çevik, Ardından 2004-2009 yılları arasında Bilkent Üniversitesi M.S.S.F. Tiyatro-Oyunculuk bölümünü bitirdi. Okul bitince Ankara Sanat Tiyatrosu'nda göreve başlayan Özgürcan Çevik, Kod Adı: Keklik oyunu ile X. Lions Tiyatro Ödülleri'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı.



ÖZGÜRCAN ÇEVİK’İN ŞEVKAT YERİMVAR DİZİSİNDEKİ ROLÜ



Aslen Ankaralı olan Şevkat Yerimdar, Adaletsizliğe tahammülsüz bir mahalle delikanlısıdır. Öfke kontrol sorunu vardır. Çok sinirlidir, çabuk parlar, öfkeye kapılınca ne yapacağı hiç belli olmaz. Daima çulsuzdur çünkü iyiliksever ve çok cömerttir. Özü sözü birdir, dili sivridir. Bütün bunlar karakterinde birleşince başı beladan kurtulmaz. Haksızların karşısına dikilir, muhtaçlara yardım eli uzatır, başına bela alır. Olmadık hadiseler onu bulur. Hayatı hep macera doludur. Balat’ta yumurta dükkanı vardır.