Özgü Namal kimdir kaç yaşında? Özgü Namal dizileri ve filmleri
Özgü Namal, eşini kaybetmesinin ardından gündemde yer almaya başladı. Kariyeri boyunca onlarca dizi ve filmde oynayan Özgü Namal, Kurtlar Vadisi dizisindeki Elif Eylül karakteri ile dikkat çekmişti. Organize İşler, İkinci Bahar, Yeditepe İstanbul gibi pek çok yapımda rol alan Özgü Namal, pek çok ödüle de layık görülmüştür. Peki, Özgü Namal kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Özgü Namal'ın dizileri ve filmleri
Özgü Namal, 28 Aralık 1978 tarihinde İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Tam adı Melahat Özgü Namal olan Selanik kökenli güzel oyuncu, devlet memuru anne ve tüccar bir babanın kızıdır.
1997 yılında profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başlamıştır. Üsküdar Cumhuriyet Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Namal, daha önce Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda da oyunculuk eğitimi almıştır. Sinema ve tiyatro en büyük tutkusuyken, fotoğrafçılık da hobileri arasında yer almaktadır.
Kurtlar Vadisi Dizisinde Polat Alemdarın sevgilisini canlandırdığı Elif Eylül karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır.
2005'te rol aldığı Kiralık Oyun adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde yılın en başarılı müzikal ya da komedi kadın oyuncusu ödülünü elde etti.
Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 2014-2015 sezonuna jüri olarak katılmıştır.
2002-2008 yılları arasında Oktay Kaynarca ile evliydi. 2014'te Ahmet Serdar Oral ile evlendi ve 2 çocuğu oldu. 6 Ekim 2020'de Ahmet Serdar, kalp krizi geçirerek öldü.
ÖZGÜ NAMAL'IN DİZİLERİ VE FİLMLERİ
|Yıl
|Film
|Rol
|Notlar ve ödüller
|1998
|Bir Filiz Vardı
|Genç Filiz
|Televizyon dizisi
|1998
|Affet Bizi Hocam
|Nehir
|Televizyon dizisi
|1998
|İkinci Bahar
|Öğrenci
|Televizyon dizisi
|1999
|Kerem
|Ayla
|Televizyon dizisi
|2000
|Karate Can
|Zeliha
|Televizyon dizisi
|2000
|Fosforlu Cevriye
|Ayten
|Televizyon filmi
|2001
|Yeditepe İstanbul
|Duru
|Televizyon dizisi
|2001
|Cinlerle Periler
|Zeynep
|Televizyon dizisi
|2002
|Beşibiryerde
|Ahu
|Televizyon dizisi
|2002
|Havada Bulut
|Yorgiya
|Televizyon dizisi
|2002
|Sır Çocukları
|Zeynep
|Ankara Uluslararası Film Festivali Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu Ödülü
Sadri Alışık Ödülleri Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu Ödülü
|2004
|Büyü
|Sedef
|2004
|Anlat İstanbul
|Şenay
|2005
|Organize İşler
|Umut Ocak
|2003-2005
|Kurtlar Vadisi
|Elif Eylül
|Televizyon dizisi
Beyaz İnci Televizyon Ödülleri
|2006
|Bebeğim
|Emel Erter
|Televizyon dizisi
|2006
|Beynelmilel
|Gülendam
|Uluslararası İstanbul Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
|2006
|Polis
|Funda
|2006
|Koca Kafalar
|2007
|Sihirli Oyuncakçı
|Türkçe seslendirme
|2007
|Bratz
|Türkçe seslendirme
|2007
|Mutluluk
|Meryem
|Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
Yeşilçam Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
Pune Uluslararası Film Festivali En İyi Uluslararası Kadın Oyuncu Ödülü[7]
Aday — Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
|2008
|Nerede Kalmıştık
|Konuk oyuncu
|Televizyon dizisi
|2008
|Güneşin Oğlu
|Şule
|2008
|İncir Çekirdeği
|Heda
|2008
|Koca Kafalar
|Özgü
|2008
|O... Çocukları
|Dona
|Aday — Yeşilçam Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
|2008
|Benim Annem Bir Melek
|Durusu can
|Televizyon dizisi
|2009
|Masumlar
|Zeynep
|Televizyon dizisi
|2009-2011
|Hanımın Çiftliği
|Güllü/Serap
|Televizyon dizisi
İsmail Cem Televizyon Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Dram)
|2012
|Koyu Kırmızı
|Ümit
|Televizyon dizisi
|2013-2014
|Merhamet
|Narin
|Televizyon dizisi
Bilkent Televizyon Ödülleri En İyi Drama Dizisi Kadın Oyuncusu
Aydın Üniversitesi Yılın En İyi Kadın Oyuncusu
|2014
|Yalnız Kurt
|Özgü Narman
|Televizyon
|2013
|Bu İşte Bir Yalnızlık Var
|Ayşe
|Film
|2014-
2015
|Yetenek Sizsiniz Türkiye
|Özgü Namal (kendisi)
|Televizyon programı (Jüri)
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