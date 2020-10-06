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Haber Giriş: 06.10.2020 - 17:55 | Son Güncelleme:

Özgü Namal kimdir kaç yaşında? Özgü Namal dizileri ve filmleri

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Özgü Namal kimdir kaç yaşında? Özgü Namal dizileri ve filmleri
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Özgü Namal, eşini kaybetmesinin ardından gündemde yer almaya başladı. Kariyeri boyunca onlarca dizi ve filmde oynayan Özgü Namal, Kurtlar Vadisi dizisindeki Elif Eylül karakteri ile dikkat çekmişti. Organize İşler, İkinci Bahar, Yeditepe İstanbul gibi pek çok yapımda rol alan Özgü Namal, pek çok ödüle de layık görülmüştür. Peki, Özgü Namal kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Özgü Namal'ın dizileri ve filmleri

Özgü Namal, 28 Aralık 1978 tarihinde İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Tam adı Melahat Özgü Namal olan Selanik kökenli güzel oyuncu, devlet memuru anne ve tüccar bir babanın kızıdır.

1997 yılında profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başlamıştır. Üsküdar Cumhuriyet Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Namal, daha önce Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda da oyunculuk eğitimi almıştır. Sinema ve tiyatro en büyük tutkusuyken, fotoğrafçılık da hobileri arasında yer almaktadır.

Kurtlar Vadisi Dizisinde Polat Alemdarın sevgilisini canlandırdığı Elif Eylül karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır.

2005'te rol aldığı Kiralık Oyun adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde yılın en başarılı müzikal ya da komedi kadın oyuncusu ödülünü elde etti.

Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 2014-2015 sezonuna jüri olarak katılmıştır.

2002-2008 yılları arasında Oktay Kaynarca ile evliydi. 2014'te Ahmet Serdar Oral ile evlendi ve 2 çocuğu oldu. 6 Ekim 2020'de Ahmet Serdar, kalp krizi geçirerek öldü.

ÖZGÜ NAMAL'IN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

YılFilmRolNotlar ve ödüller
1998Bir Filiz VardıGenç FilizTelevizyon dizisi
1998Affet Bizi HocamNehirTelevizyon dizisi
1998İkinci BaharÖğrenciTelevizyon dizisi
1999KeremAylaTelevizyon dizisi
2000Karate CanZelihaTelevizyon dizisi
2000Fosforlu CevriyeAytenTelevizyon filmi
2001Yeditepe İstanbulDuruTelevizyon dizisi
2001Cinlerle PerilerZeynepTelevizyon dizisi
2002BeşibiryerdeAhuTelevizyon dizisi
2002Havada BulutYorgiyaTelevizyon dizisi
2002Sır ÇocuklarıZeynepAnkara Uluslararası Film Festivali Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu Ödülü
Sadri Alışık Ödülleri Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu Ödülü
2004BüyüSedef 
2004Anlat İstanbulŞenay 
2005Organize İşlerUmut Ocak 
2003-2005Kurtlar VadisiElif EylülTelevizyon dizisi
Beyaz İnci Televizyon Ödülleri
2006BebeğimEmel ErterTelevizyon dizisi
2006BeynelmilelGülendamUluslararası İstanbul Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
2006PolisFunda 
2006Koca Kafalar  
2007Sihirli OyuncakçıTürkçe seslendirme 
2007BratzTürkçe seslendirme 
2007MutlulukMeryemAntalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
Yeşilçam Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
Pune Uluslararası Film Festivali En İyi Uluslararası Kadın Oyuncu Ödülü[7]
Aday — Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
2008Nerede KalmıştıkKonuk oyuncuTelevizyon dizisi
2008Güneşin OğluŞule 
2008İncir ÇekirdeğiHeda 
2008Koca KafalarÖzgü 
2008O... ÇocuklarıDonaAday — Yeşilçam Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
2008Benim Annem Bir MelekDurusu canTelevizyon dizisi
2009MasumlarZeynepTelevizyon dizisi
2009-2011Hanımın ÇiftliğiGüllü/SerapTelevizyon dizisi
İsmail Cem Televizyon Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Dram)
2012Koyu KırmızıÜmitTelevizyon dizisi
2013-2014MerhametNarinTelevizyon dizisi

Bilkent Televizyon Ödülleri En İyi Drama Dizisi Kadın Oyuncusu

Aydın Üniversitesi Yılın En İyi Kadın Oyuncusu

2014Yalnız KurtÖzgü NarmanTelevizyon
2013Bu İşte Bir Yalnızlık VarAyşeFilm
2014-

2015

Yetenek Sizsiniz TürkiyeÖzgü Namal (kendisi)Televizyon programı (Jüri)

 

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