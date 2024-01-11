Özgü Namal ile turizmci Mehmet Ferman Doğan ayrıldı... Başladığı gibi sessiz sedasız bitti

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Oyuncu Özgü Namal, 2014 yılında nefes terapisti Ahmet serdar Oral ile evlenmiş, Oral 2020 yılında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Eşinin ani ölümünün ardından Muğla Köyceğiz'deki çiftlik evini kapatan Özgü Namal, çocuklarıyla birlikte İstanbul'a yerleşti.
Uzun süre ara verdiği ekranlara da geri dönen Özgü Namal, geçtiğimiz ekim ayında turizmci Mehmet Ferman Doğan ile görüntülendi.
İkilinin yeni bir aşka yelken açtığı konuşulurken, taraflar iddialar karşısında sessiz kaldı.
Özgü Namal ile Mehmet Ferman Doğan, bugün ayrılık haberleriyle gündeme geldi.
6 aydır gözlerden uzak süren ilişki başladığı gibi sessiz sedasız bitti.karşısında sessiz kaldı.
Namal ile Doğan'ın 6 aydır gözlerden uzak süren ilişkileri başladığı gibi sessiz sedasız bitti.