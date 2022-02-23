Özge Ulusoy: Kulaklarım bebek ayağı kadar büyük

Haberin Devamı

Kendisiyle ilgili merak edilenleri yanıtlayan ünlü model, çocukken kulaklarının kepçe olduğunu itiraf etti:

“Annem akıllı kadın, saçıma bandana, bere derken akşamları okşaya okşaya kulağı oturtmuş. Kulaklarım büyüktür, bebek ayağı gibidir.”

Hangi estetikleri yaptırdığı sorulan Özge Ulusoy, “En son burnumu yaptırdım. O bana bir gençlik verdi. Dudağım hep vardı. Yanağımda, çenemde dolgu yok. Botoksum hep vardı zaten” şeklinde yanıt verdi.

Faruk eniştenize selamlar

İşadamı Faruk Çolakoğlu ile uzun süredir gözlerden uzak aşk yaşayan Özge Ulusoy, ilişkisi hakkında da konuştu:

Haberin Devamı

“Faruk eniştenize selamlar. Kendi kozamızdayız. Sakladığımız, kaçtığımız bir şey yok. O bu camiadan değil, alışık değil. Sürekli göz önünde olmak istemiyor, haklı. Üç sene oldu birlikteliğimiz.”

2011 yılında “Survivor”a katılan Özge Ulusoy, “Hayatımda bir dönüm noktasıdır” dedi.